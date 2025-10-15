Gaza-Israël va rouvrir le point de passage de Rafah et augmenter l'aide humanitaire-KAN

Israël autorisera l'ouverture du point de passage de Rafah avec l'Égypte mercredi et augmentera la quantité d'aide humanitaire entrant dans l'enclave, a rapporté la radio-télévision publique israélienne KAN, après la remise par le Hamas d'autres corps d'otages décédés.

Sous réserve de l'approbation des services de sécurité israéliens, les habitants de Gaza ayant quitté l'enclave pendant la guerre pourront y revenir pour la première fois, tandis que d'autres seront autorisés à sortir par le point de passage de Rafah, selon KAN.

Quelque 600 camions transportant principalement de la nourriture et des fournitures médicales, ainsi que du matériel nécessaire à la réparation des infrastructures endommagées, seront autorisés à entrer, a précisé KAN.

Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat par les autorités israéliennes ou les responsables palestiniens.

Israël avait menacé de maintenir fermé le poste frontière de Rafah mardi, invoquant le fait que le Hamas ne respectait pas ses obligations au titre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et ne remettait pas les corps des otages décédés qu'il détenait.

Quelques heures plus tard, le Hamas a remis quatre cercueils à Israël par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. Trois d'entre eux ont été identifiés comme étant des otages israéliens, mais des doutes subsistent quant au quatrième corps remis, ont rapporté les médias israéliens.

