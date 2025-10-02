Gaza-Israël intercepte 39 bateaux de la flottille humanitaire

Les forces israéliennes ont intercepté 39 bateaux transportant de l'aide humanitaire et des activistes de différentes nationalités, dont la militante suédoise Greta Thunberg, à destination de Gaza, ne laissant qu'un seul navire continuer sa route vers l'enclave palestinienne, ont déclaré jeudi les organisateurs de la flottille.

Des caméras diffusant en direct des images depuis les bateaux, vérifiées par Reuters, ont montré des soldats israéliens équipés de casques et de lunettes de vision nocturne montant à bord des navires, tandis que les passagers se serraient les uns contre les autres, dans des gilets de sauvetage, les mains en l'air.

Une vidéo du ministère israélien des Affaires étrangères montrait Greta Thunberg, la plus célèbre des passagers de la flottille, assise sur le pont, entourée de soldats.

LES PASSAGERS DÉVIÉS VERS UN PORT ISRAÉLIEN

Selon un traceur sur le site web de l'organisateur, Global Sumud Flotilla, un bateau était toujours en mer.

"Plusieurs navires de la flottille Hamas-Sumud ont été arrêtés en toute sécurité et leurs passagers sont transférés vers un port israélien", a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères sur X. "Greta et ses amis sont en sécurité et en bonne santé".

La flottille, qui est partie fin août, transporte des médicaments et de la nourriture à destination de Gaza et se compose de plus de 40 navires civils avec à leur bord environ 500 parlementaires, avocats et militants. Elle est le symbole le plus visible de l'opposition au blocus israélien de Gaza.

La traversée de la Méditerranée par la flottille a été suivie de près par la communauté internationale, des pays comme la Turquie, l'Espagne et l'Italie ayant envoyé des bateaux ou des drones au cas où leurs ressortissants auraient besoin d'aide, alors même qu'Israël avait lancé à plusieurs reprises des avertissements pour qu'elle fasse demi-tour.

Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié l'" attaque" d'Israël contre la flottille d'"acte de terrorisme" mettant en danger la vie de civils innocents.

Le bureau du procureur général d'Istanbul a déclaré avoir ouvert une enquête sur la détention de 24 citoyens turcs à bord des navires pour des chefs d'accusation incluant la privation de liberté, la saisie de véhicules de transport et les dommages matériels, selon l'agence de presse officielle turque Anadolu.

Le président colombien Gustavo Petro a ordonné mercredi l'expulsion de toute la délégation diplomatique israélienne à la suite de la détention de deux Colombiens dans la flottille et a mis fin à l'accord de libre-échange entre la Colombie et Israël.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a condamné les actions d'Israël et a déclaré que les forces israéliennes avaient arrêté 23 Malaisiens.

L'INTERCEPTION DÉCLENCHE DES MANIFESTATIONS MONDIALES

L'interception de la flottille par Israël a déclenché des manifestations en Italie et en Colombie, tandis que d'autres manifestations ont été lancées en Grèce, en Irlande et en Turquie. Les syndicats italiens ont appelé à une grève générale vendredi.

La marine israélienne avait préalablement averti la flottille qu'elle s'approchait d'une zone de combat active et violait un blocus légal, et avait demandé aux organisateurs de changer de direction. Elle avait proposé de transférer toute aide de manière pacifique vers Gaza par des voies sûres.

Dans un communiqué, le Hamas a exprimé son soutien aux militants et a qualifié l'interception de la flottille par Tel Aviv d'"acte criminel", appelant à des manifestations publiques pour condamner Israël.

Les embarcations se trouvaient à environ 70 milles marins au large de Gaza lorsqu'elles ont été interceptées, dans une zone surveillée par Israël afin d'empêcher tout navire de s'approcher.

Les organisateurs ont déclaré que leurs communications, y compris l'utilisation d'une caméra en direct depuis certains bateaux, avaient été interrompues.

La Grèce a déclaré avoir été informée que 39 bateaux de la flottille faisaient route vers le port israélien d'Ashdod et que toutes les personnes à bord étaient en sécurité, aucune violence n'ayant été exercée, a rapporté la chaîne publique grecque.

La flottille espérait arriver à Gaza jeudi matin si elle n'était pas interceptée.

Les responsables israéliens ont dénoncé à plusieurs reprises cette mission, la qualifiant de coup médiatique.

"Ce refus systématique (de remettre l'aide) démontre que l'objectif n'est pas humanitaire, mais provocateur", a déclaré Jonathan Peled, l'ambassadeur d'Israël en Italie, dans un message publié sur X.

TENTATIVES PRÉCÉDENTES D'AIDE PAR VOIE MARITIME

Israël impose un blocus naval sur Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle de l'enclave côtière en 2007, et plusieurs tentatives ont déjà été menées par des militants pour acheminer de l'aide par voie maritime.

En 2010, neuf personnes ont été tués lors de l'abordage par l'armée israélienne d'une flottille de six navires transportant 700 militants pro-palestiniens originaires de 50 pays.

En juin de cette année, les forces navales israéliennes ont arrêté Greta Thunberg et 11 membres d'équipage d'un petit navire organisé par un groupe pro-palestinien appelé Freedom Flotilla Coalition alors qu'ils approchaient de Gaza.

Israël a lancé son offensive sur Gaza après l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle environ 1.200 personnes ont été tuées et 251 ont été prises en otage et emmenées à Gaza, selon les chiffres israéliens. L'offensive a fait plus de 65.000 morts à Gaza, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

