Gaza-Israël frappe un site de lancement de roquettes après un tir raté

L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir procédé à une frappe ciblée contre un site de lancement de roquettes près de la ville de Gaza après avoir détecté un tir raté.

Cette frappe intervient alors que la prochaine phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza suscite des interrogations.

Tsahal a déclaré que la roquette n'avait pas pénétré en territoire israélien et que le site de lancement avait été frappé peu après la détection de la tentative de tir.

L'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu à deux reprises au cours des dernières 24 heures. Une source du groupe palestinien a déclaré à Reuters qu'elle vérifiait ces affirmations.

Israël attend la remise de la dernière dépouille prévue dans le cadre de la phase actuelle de la trêve. Selon un responsable israélien proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le pays ne passera pas à la phase suivante du cessez-le-feu à Gaza tant que le Hamas n'aura pas restitué le corps du dernier otage israélien encore détenu dans l'enclave.

Israël n'a en outre pas encore procédé à la réouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte prévue par le plan soutenu par les États-Unis, affirmant qu'il ne le ferait qu'une fois les dépouilles restituées.

L'Etat hébreu continue de mener des frappes aériennes et des opérations ciblées quotidiennes dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu. L'armée israélienne a déclaré qu'elle considérait "avec la plus grande sévérité" toute tentative d'attaque de la part de groupes armés présents à Gaza.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violations majeures de l'accord de cessez-le-feu et leurs positions sur les mesures les plus difficiles envisagées pour la phase suivante restent très éloignées.

Le Hamas a en particulier refusé de déposer les armes et réaffirmé son contrôle sur l'enclave alors que les troupes israéliennes restent retranchées dans près de la moitié du territoire. Israël a déclaré qu'il reprendrait son action militaire si le Hamas n'était pas désarmé pacifiquement.

L'Etat hébreu et les groupes armés palestiniens se livrent à des combats répétés depuis que la guerre a éclaté en octobre 2023.

(Jana Choukeir à Dubaï et Nidal al Mughrbai au Caire ; rédigé par Tala Ramadan, version française Benjamin Mallet)