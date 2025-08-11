Gaza-Israël dit avoir tué un journaliste d'Al Jazeera, le décrit comme "terroriste"

(Bilan actualisé, éléments supplémentaires; photo/TV à disposition)

L'armée israélienne a déclaré avoir abattu dimanche dans la bande de Gaza le responsable d'une cellule du Hamas se faisant passer pour un journaliste d'Al Jazeera, des accusations rejetées par la chaîne de télévision qui a dénoncé également la mort de quatre autres employés dans la même frappe israélienne.

Anas al Sharif se trouvait en compagnie de trois autres journalistes et d'un assistant d'Al Jazeera dans une tente située près de l'hôpital Al Chifa qui a été ciblée par une frappe israélienne, ont rapporté la chaîne de télévision basée au Qatar et des représentants gazaouis.

Un responsable de l'hôpital Al Chifa, situé dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne, a déclaré que deux autres personnes ont été tuées dans cette frappe israélienne.

L'union des journalistes palestiniens a dénoncé des "assassinats".

Un groupe défendant la liberté de la presse et une experte des Nations unies avaient averti par le passé du danger que courait Anas al Sharif pour sa couverture de la guerre dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a accusé dans un communiqué Anas al Sharif d'être "à la tête d'une cellule terroriste de l'organisation terroriste Hamas et responsable de faire avancer les attaques de roquettes contre des civils israéliens et les forces israéliennes".

Tsahal a dit disposer de renseignements et de "nombreux documents" trouvés dans la bande de Gaza attestant de l'affiliation militaire d'Anas al Sharif au Hamas. "Ces documents confirment une nouvelle fois son implication dans des activités terroristes, à propos desquelles Al Jazeera a tenté de se distancier", a-t-elle ajouté.

Le Comité de protection des journalistes (CPJ) avait exhorté en juillet la communauté internationale à protéger Anas al Sharif, citant des menaces effectuées à son encontre par l'armée israélienne.

Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, le CPJ a déclaré qu'Israël n'avait fourni aucune preuve pour étayer ses accusations concernant Anas al Sharif.

"L'habitude d'Israël à étiqueter des journalistes comme combattants sans fournir de preuves crédibles soulève de sérieuses questions sur ses intentions et son respect pour la liberté de la presse", a déclaré Sara Qudah, directrice du CPJ pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.

Irene Khan, rapporteuse spéciale de l'Onu sur la liberté d'opinion et d'expression, avait exprimé le mois dernier sa préoccupation et nié les accusations d'Israël selon lesquelles Anas al Sharif appartenait au Hamas.

Anas al Sharif, qui comptait dimanche plus de 500.000 suiveurs sur le réseau social X, a publié quelques minutes avant sa mort un message sur la plateforme signalant des bombardements intenses menés par Tsahal contre la ville de Gaza, dont Israël veut prendre le contrôle dans le cadre d'un plan présenté la semaine dernière par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour occuper militairement l'ensemble de la bande de Gaza.

D'après les autorités gazaouies, 237 journalistes ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début du siège total décrété par Israël en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Reporters sans frontières (RSF), qui accuse l'armée israélienne de crimes de guerre contre les journalistes à Gaza, a déclaré en juillet qu'au moins 46 journalistes ont été délibérément ciblés par Tsahal dans l'enclave du fait de leur profession.

(Hatem Maher, Nidal Al-Mughrabi et Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)