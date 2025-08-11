 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-Israël dit avoir tué un journaliste d'Al Jazeera, le décrit comme "terroriste"
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 00:28

L'armée israélienne a déclaré avoir abattu dimanche dans la bande de Gaza le journaliste Anas al Sharif, l'accusant d'être à la tête d'une cellule du Hamas, tandis que la chaîne Al Jazeera, pour laquelle il travaillait, a rapporté que trois autres journalistes ont également été tués dans la même frappe.

L'union des journalistes palestiniens a dénoncé des "assassinats".

Un groupe défendant la liberté de la presse et une experte des Nations unies avaient averti par le passé du danger que courait Anas al Sharif pour sa couverture de la guerre dans la bande de Gaza.

Al Jazeera, basée au Qatar, a déclaré que ses reporters et cameramen ont été ciblés par une frappe israélienne contre la tente dans laquelle ils étaient installés, devant l'hôpital Al Chifa, situé dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne a accusé dans un communiqué Anas al Sharif d'être "à la tête d'une cellule terroriste de l'organisation terroriste Hamas et responsable de faire avancer les attaques de roquettes contre des civils israéliens et les forces israéliennes".

Tsahal a dit disposer de renseignements et de "nombreux documents" trouvés dans la bande de Gaza attestant de l'affiliation militaire d'Anas al Sharif au Hamas. "Ces documents confirment une nouvelle fois son implication dans des activités terroristes, à propos desquelles Al Jazeera a tenté de se distancier", a-t-elle ajouté.

Le Comité de protection des journalistes avait exhorté en juillet la communauté internationale à protéger Anas al Sharif, citant des menaces effectuées à son encontre par l'armée israélienne.

Irene Khan, rapporteuse spéciale de l'Onu sur la liberté d'opinion et d'expression, avait également exprimé le mois dernier sa préoccupation et nié les accusations d'Israël selon lesquelles Anas al Sharif appartenait au Hamas.

Anas al Sharif, qui comptait dimanche plus de 500.000 suiveurs sur le réseau social X, a publié quelques minutes avant sa mort un message sur la plateforme signalant des bombardements intenses menés par Tsahal contre la ville de Gaza, dont Israël veut prendre le contrôle dans le cadre d'un plan présenté la semaine dernière par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour occuper militairement l'ensemble de la bande de Gaza.

D'après les autorités gazaouies, 237 journalistes ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début du siège total décrété par Israël en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Reporters sans frontières (RSF), qui accuse l'armée israélienne de crimes de guerre contre les journalistes à Gaza, a déclaré en juillet qu'au moins 46 journalistes ont été délibérément ciblés par Tsahal dans l'enclave du fait de leur profession.

(Hatem Maher, Nidal Al-Mughrabi et Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Combo des photos de Volodymir Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )
    L'Europe veut que l'Ukraine soit partie prenante aux négociations de paix
    information fournie par AFP 10.08.2025 22:45 

    Les dirigeants européens ont insisté dimanche pour que l'Ukraine soit partie prenante aux négociations américano-russes, en amont du sommet prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi en Alaska. Les deux présidents devraient à l'occasion de ce tête-à-tête ... Lire la suite

  • Confrontation entre un policier monté et un manifestant, lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer un accord de cessez-le-feu à Gaza et le retour des otages du 7-Octobre, le 9 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Plan israélien pour Gaza: Netanyahu veut "terminer le travail"
    information fournie par AFP 10.08.2025 21:48 

    C'est le "meilleur moyen pour terminer la guerre" contre le Hamas à Gaza: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié dimanche le nouveau plan d'opération de l'armée dans le territoire palestinien dévasté et affamé, y promettant par ailleurs une ... Lire la suite

  • Conséquences d'un incendie de forêt dans la province nord-occidentale de Çanakkale en Turquie vues par drone
    L'incendie dans l'Aude maîtrisé, la vigilance reste de mise
    information fournie par Reuters 10.08.2025 19:12 

    Le feu de forêt qui a parcouru plus de 16.000 hectares depuis mardi dans l'Aude est désormais maîtrisé, a annoncé dimanche la préfecture, qui dit rester mobilisée face aux températures caniculaires attendues lundi dans le sud-ouest de la France. "Le feu est maîtrisé. ... Lire la suite

  • L'homme arrêté après la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, a reconnu lui avoir porté des coups avec de la "ferraille" tout en niant avoir voulu le tuer ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Maire agressé en Isère: le suspect mis en examen pour tentative de meurtre
    information fournie par AFP 10.08.2025 18:37 

    Un sexagénaire a été en examen dimanche pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, après avoir admis avoir frappé à l'arme blanche le maire de son village isérois dans le cadre d'un litige "enkysté", tout en niant avoir voulu le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank