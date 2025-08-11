Gaza-Israël dit avoir tué un journaliste d'Al Jazeera, le décrit comme "terroriste"

L'armée israélienne a déclaré avoir abattu dimanche dans la bande de Gaza le journaliste Anas al Sharif, l'accusant d'être à la tête d'une cellule du Hamas, tandis que la chaîne Al Jazeera, pour laquelle il travaillait, a rapporté que trois autres journalistes ont également été tués dans la même frappe.

L'union des journalistes palestiniens a dénoncé des "assassinats".

Un groupe défendant la liberté de la presse et une experte des Nations unies avaient averti par le passé du danger que courait Anas al Sharif pour sa couverture de la guerre dans la bande de Gaza.

Al Jazeera, basée au Qatar, a déclaré que ses reporters et cameramen ont été ciblés par une frappe israélienne contre la tente dans laquelle ils étaient installés, devant l'hôpital Al Chifa, situé dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne a accusé dans un communiqué Anas al Sharif d'être "à la tête d'une cellule terroriste de l'organisation terroriste Hamas et responsable de faire avancer les attaques de roquettes contre des civils israéliens et les forces israéliennes".

Tsahal a dit disposer de renseignements et de "nombreux documents" trouvés dans la bande de Gaza attestant de l'affiliation militaire d'Anas al Sharif au Hamas. "Ces documents confirment une nouvelle fois son implication dans des activités terroristes, à propos desquelles Al Jazeera a tenté de se distancier", a-t-elle ajouté.

Le Comité de protection des journalistes avait exhorté en juillet la communauté internationale à protéger Anas al Sharif, citant des menaces effectuées à son encontre par l'armée israélienne.

Irene Khan, rapporteuse spéciale de l'Onu sur la liberté d'opinion et d'expression, avait également exprimé le mois dernier sa préoccupation et nié les accusations d'Israël selon lesquelles Anas al Sharif appartenait au Hamas.

Anas al Sharif, qui comptait dimanche plus de 500.000 suiveurs sur le réseau social X, a publié quelques minutes avant sa mort un message sur la plateforme signalant des bombardements intenses menés par Tsahal contre la ville de Gaza, dont Israël veut prendre le contrôle dans le cadre d'un plan présenté la semaine dernière par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour occuper militairement l'ensemble de la bande de Gaza.

D'après les autorités gazaouies, 237 journalistes ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début du siège total décrété par Israël en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Reporters sans frontières (RSF), qui accuse l'armée israélienne de crimes de guerre contre les journalistes à Gaza, a déclaré en juillet qu'au moins 46 journalistes ont été délibérément ciblés par Tsahal dans l'enclave du fait de leur profession.

(Hatem Maher, Nidal Al-Mughrabi et Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)