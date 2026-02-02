 Aller au contenu principal
Gaza-Israël a rouvert le passage frontalier de Rafah sous un contrôle strict
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 10:03

par Haseeb Alwazeer

Le point de passage frontalier de Rafah, contrôlé par Israël, a rouvert lundi entre la bande de Gaza et l'Égypte, permettant aux Palestiniens de quitter ou de revenir dans le territoire ravagé par la guerre.

La réouverture du poste-frontière est limitée, Israël exigeant des contrôles de sécurité pour les Palestiniens le traversant. Israël et l'Égypte devraient imposer des restrictions sur le nombre de voyageurs.

La réouverture du poste-frontière de Rafah était une condition importante de la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin aux combats entre Israël et le Hamas. L'Etat hébreu a pris le contrôle du poste-frontière côté gazaoui en mai 2024.

Un responsable israélien de la sécurité a déclaré que des équipes de surveillance européennes étaient arrivées au poste-frontière, "désormais ouvert à la circulation des résidents, tant à l'entrée qu'à la sortie".

(Rédigé par Rami Ayyub, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
