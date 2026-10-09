Gaza-Il faut donner un abri à la population avec les menaces d'inondations d'El Niño - OIM

par Olivia Le Poidevin

La quasi-totalité de la population de Gaza n'a nulle part où se loger, au moment où le phénomène climatique El Niño est susceptible d'entraîner d'abondantes précipitations dans un contexte d'approvisionnements toujours limités, a déclaré vendredi l'agence des Nations unies pour les migrations (OIM).

El Niño est un phénomène naturel caractérisé par un réchauffement périodique des températures de surface de la mer dans l'est du Pacifique, lié à l'affaiblissement des alizés.

Ce phénomène - fortement amplifié par le réchauffement climatique - se produit généralement tous les deux à sept ans et peut durer jusqu'à environ douze mois, provoquant d'importantes précipitations dans certaines régions et des épisodes de sécheresse dans d'autres.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et des agences météorologiques nationales, l'édition 2026-2027 d'El Niño sera d'une intensité inédite.

"Le renforcement du phénomène El Niño devrait entraîner des précipitations plus abondantes, ce qui pourrait fragiliser davantage les bâtiments peu sûrs, tandis que des réseaux d'évacuation des eaux fortement endommagés exposent les communautés au risque d'inondation", déclare l'OIM au sujet de la situation à Gaza.

"La quasi-totalité de la population de Gaza, soit près de deux millions de personnes, a encore besoin d'une aide en matière d'abri un an après l'annonce d'un cessez-le-feu", a déclaré Amy Pope, directrice générale de l'OIM.

"Alors que les premières pluies hivernales commencent à tomber, l'ensemble des stocks et approvisionnements en cours les partenaires humanitaires intervenant dans le secteur des abris couvre à peine 17 pour cent des besoins hivernaux identifiés", a-t-elle ajouté.

La bande de Gaza est dans un état de ruines à la suite des représailles menées par Israël suite aux attaques du Hamas survenues sur son territoire le 7 octobre 2023.

"Les familles qui ont déjà subi des déplacements répétés et des pertes dévastatrices doivent pouvoir affronter l'hiver en toute sécurité et dans la dignité", poursuit Amy Pope, ajoutant que les restrictions imposées par les autorités israéliennes empêchent les organisations humanitaires d'intervenir à la hauteur des besoins.

Quelque 8.600 kits d'abris d'urgence, comprenant du bois, une bâche et quelques matériaux de base, n’ont ainsi pas été autorisés à entrer dans Gaza.

Le COGAT, l'organe militaire israélien chargé de superviser l'acheminement de l'aide, n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters. Israël évoque des raisons de sécurité pour justifier ces restrictions.

Plus de la moitié des tentes et des abris de fortune doivent être remplacés car ils sont en mauvais état, dit encore l'OIM, rappelant que les bâtiments endommagés par la guerre présentent des risques pour la sécurité.

Plus de 3.600 structures ont été identifiées en août comme dangereuses et présentant un risque d'effondrement, tandis qu'environ 1,8 million de personnes déplacées vivent dans des sites d'accueil dont la plupart se trouvent dans des zones à risque d'inondation, selon l’OIM.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)