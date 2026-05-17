Gaza-Huit morts dans des frappes israéliennes - sources médicales

(Actualisé avec commentaire de l'armée israélienne §4)

Des frappes israéliennes ont tué au moins huit personnes dans la bande de Gaza dimanche, a-t-on appris de sources médicales dans le territoire palestinien.

Une frappe israélienne a tué un Palestinien près d'un poste de police et un autre dans un campement à Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne dit avoir tué un combattant qui représentait une menace imminente pour ses soldats opérant dans le secteur.

Une attaque distincte a tué au moins trois personnes dans une cuisine communautaire près de l'hôpital Al Aqsa à Deïr al Balah dans le centre de l'enclave, selon les sources médicales.

L'armée israélienne a dit avoir ciblé un commandant du Hamas développant des missiles antichar.

Trois autres Palestiniens ont péri, l'un lors d'une fusillade à Khan Younès, deux autres lors d'une frappe aérienne près d'une boulangerie de Deir al Balah, ont encore déclaré des sources médicales officielles gazaouies.

Tsahal a annoncé samedi la mort du chef de la branche armée du Hamas, Izz al Dine al Haddad, lors d'une frappe aérienne la veille dans la ville de Gaza. Le groupe palestinien a confirmé le décès de son chef militaire.

L'armée israélienne a également déclaré avoir éliminé samedi Bahaa Baroud, présenté comme un commandant du QG opérationnel du Hamas responsable de multiples projets d'attaques contre des militaires ou civils israéliens ces dernières semaines.

Des sources médicales à Gaza ont confirmé que Bahaa Baroud avait été tué avec une autre personne lors d'une frappe aérienne visant son véhicule dans la ville de Gaza.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas depuis le cessez-le-feu sont au point mort et le plan de Donald Trump pour reconstruire l'enclave palestinienne peine à voir le jour.

Israël a intensifié ses attaques dans la bande de Gaza depuis la suspension début avril de sa campagne de bombardements contre l'Iran menée avec les Etats-Unis.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi avec la contribution de Maayan Lubell, version française Zhifan Liu et Jean-stéphane Brosse)