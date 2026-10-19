Gaza-Faute de fonds, le PAM réduit son aide à 500.000 Palestiniens

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a déclaré lundi que le manque de financement l'obligeait à réduire considérablement son programme d'aide à Gaza, laissant ainsi environ 500.000 personnes sans aide alimentaire mensuelle sur un territoire où les deux tiers de la population restent en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

Le PAM a annoncé réduire le nombre de bénéficiaires de son aide mensuelle à 1,1 million de personnes, contre 1,6 million auparavant.

De plus, les rations alimentaires ont été réduites de moitié, l'aide financière a été diminuée pour 75.000 familles et le nombre de repas chauds quotidiens pour les personnes incapables de cuisiner est passé de 250.000 à 150.000, certaines familles vivant dans des zones difficiles d'accès ne recevant désormais un repas chaud que tous les deux jours.

Le PAM a déclaré qu'environ 1,4 million de personnes, soit les deux tiers de la population de Gaza, sont confrontées à une insécurité alimentaire critique, voire pire, dont environ 200.000 personnes en situation d'urgence.

Le cessez-le-feu à Gaza, négocié l'an dernier sous l'égide des États-Unis, prévoit la reconstruction progressive du territoire. Cependant, peu de progrès ont été réalisés en vue de la mise en œuvre d'un accord visant à mettre fin au conflit, accord qui inclut le désarmement du Hamas et le retrait des troupes israéliennes.

"Un an après l'entrée en vigueur de cet accord de cessez-le-feu, la vie reste brutale. Il n'y a pas d'abris décents, pas de services de base, pas de sécurité", a déclaré à Reuters à Gaza Carl Skau, directeur exécutif par intérim du PAM.

"Ces coupes budgétaires interviennent alors que nous nous apprêtons à affronter le quatrième hiver. Vous savez, j'ai vécu des hivers ici, absolument terribles", a-t-il ajouté.

Le PAM a déclaré avoir besoin de toute urgence de 450 millions de dollars (402 millions d'euros) au cours des six prochains mois pour maintenir ses opérations essentielles à Gaza et en Cisjordanie occupée par Israël.

"Nous disons au monde entier que ce n'est pas le moment de détourner le regard. C'est le moment de redoubler d'efforts pour maintenir ce soutien, protéger les progrès accomplis, mais aussi pour favoriser une reprise rapide" de l'aide, a ajouté Carl Skau.

(Reportage Nidal Al-Mughrabi au Caire et Mahmoud Issa à Gaza; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)