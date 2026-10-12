Gaza-Deux Palestiniens tués par des frappes israéliennes - secours

Des frappes israéliennes ont tué au moins deux Palestiniens dans la bande de Gaza lundi, selon les autorités sanitaires locales.

L'armée israélienne a dit qu'elle visait un militant, sans donner plus de détails.

Israël, qui affirme que le Hamas s'est réarmé et lance des attaques en violation du cessez-le-feu conclu en octobre 2025, a intensifié ses frappes contre le mouvement ces dernières semaines.

Le Hamas nie tenter de mener des attaques ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de violer ce cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Ce plan prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Le cessez-le-feu d'octobre 2025 a mis fin aux combats dans la bande de Gaza, engagés par l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël.

Cette attaque du Hamas avait fait environ 1.200 morts et entraîné l'enlèvement de 251 otages emmenés à Gaza. Les autorités palestiniennes affirment que plus de 74.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne qui s'en est suivie.

Plus de 1.400 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un an, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)