 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-Des miliciens soutenus par Israël disent avoir tué deux membres du Hamas
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:01

Une milice palestinienne soutenue par Israël a déclaré mercredi avoir tué deux membres du Hamas dans le sud de la bande de Gaza.

Le groupe, connu sous le nom de Forces populaires, a précisé dans un communiqué que l'opération s'était déroulée à Rafah, dans la zone sous contrôle de l'armée israélienne.

Le Hamas, qui qualifie les miliciens de "collaborateurs", n'a pas souhaité faire de commentaire. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information de source indépendante.

Les Forces populaires sont la principale milice palestinienne opérant dans les zones de la bande de Gaza occupées par Israël, pratiquement vidées de leurs habitants. Leur fondateur, Yasser Abou Shabab, a été tué en décembre.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 13:14 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • Si Macron vote pour le Mercosur, "il prend le risque d'une censure" (Retailleau)
    Si Macron vote pour le Mercosur, "il prend le risque d'une censure" (Retailleau)
    information fournie par AFP Video 07.01.2026 12:55 

    Le patron de LR Bruno Retailleau lance un avertissement au président Emmanuel Macron en affirmant que s'il "votait pour" l'accord de libre-échange avec le Mercosur, il prendrait le "risque d'une censure" du gouvernement de Sébastien Lecornu. SONORE

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 07.01.2026 12:46 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,35% pour

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Le verrier Arc demande son placement en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 12:44 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce mercredi avoir demandé son placement en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché. Ce groupe bicentenaire, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank