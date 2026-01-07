Gaza-Des miliciens soutenus par Israël disent avoir tué deux membres du Hamas

Une milice palestinienne soutenue par Israël a déclaré mercredi avoir tué deux membres du Hamas dans le sud de la bande de Gaza.

Le groupe, connu sous le nom de Forces populaires, a précisé dans un communiqué que l'opération s'était déroulée à Rafah, dans la zone sous contrôle de l'armée israélienne.

Le Hamas, qui qualifie les miliciens de "collaborateurs", n'a pas souhaité faire de commentaire. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information de source indépendante.

Les Forces populaires sont la principale milice palestinienne opérant dans les zones de la bande de Gaza occupées par Israël, pratiquement vidées de leurs habitants. Leur fondateur, Yasser Abou Shabab, a été tué en décembre.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)