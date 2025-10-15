Gaza-Des camions d'aide entrent dans l'enclave, Israël va rouvrir le point de passage de Rafah-responsables israéliens

(Actualisé avec entrée de camions d'aide humanitaire, déclarations de responsables israéliens, précisions et contexte)

Des camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza mercredi, tandis qu'Israël prévoit de rouvrir le point de passage de Rafah avec l'Égypte et d'augmenter la quantité d'aide humanitaire entrant dans l'enclave, ont rapporté des responsables israéliens, après un différend concernant la restitution de corps d'otages décédés qui avait menacé de faire échouer le fragile accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas.

Quelque 600 camions d'aide doivent entrer dans la bande de Gaza, a indiqué un responsable israélien.

La radio-télévision publique israélienne Kan a indiqué que les livraisons d'aide de mercredi comprendraient de la nourriture, des fournitures médicales, du carburant, du gaz de cuisine et des équipements pour réparer les infrastructures vitales.

"L'aide humanitaire continue d'entrer dans la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom et d'autres points de passage après inspection par les services de sécurité israéliens", a déclaré le responsable israélien de la sécurité.

Une vidéo de Reuters a montré un premier convoi de camions quittant le côté égyptien de la frontière pour entrer au point de passage de Rafah à l'aube mercredi, certains camions-citernes transportant du carburant et d'autres chargés de palettes d'aide.

Un autre responsable israélien de la sécurité a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour ouvrir Rafah aux citoyens de Gaza.

Sous réserve de l'approbation des services de sécurité israéliens, les habitants de Gaza ayant quitté l'enclave pendant la guerre pourront y revenir pour la première fois, tandis que d'autres seront autorisés à sortir par le point de passage de Rafah, selon KAN.

Israël avait menacé de maintenir fermé le poste frontière de Rafah mardi, invoquant le fait que le Hamas ne respectait pas ses obligations au titre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et ne remettait pas les corps des otages décédés qu'il détenait.

Le Hamas a rendu quatre corps confirmés comme étant ceux d'otages morts lundi et quatre autres corps tard mardi par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge.

Cependant, les autorités israéliennes ont déclaré que l'un de ces corps n'était pas celui d'un otage.

Ce différend sur la restitution des corps risque toujours de compromettre l'accord de cessez-le-feu, de même que d'autres questions importantes qui n'ont pas encore été résolues.

Au total, 21 corps d'otages se trouvent toujours à Gaza, mais certains pourraient être très difficiles à trouver ou à récupérer en raison des destructions subies pendant le conflit. Un groupe de travail international est chargé de les retrouver.

L'accord prévoit également qu'Israël restitue les corps de 360 militants palestiniens tués au combat. Un premier groupe de 45 corps a été rendu mardi et est en cours d'identification, ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes.

(Rédigé par Yomna Ehab et Maayan Lubell, version française Elena Smirnova et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)