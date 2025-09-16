 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Gaza brûle", dit le ministre israélien de la Défense
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 09:02

(Répétition pour coquille titre)

"Gaza brûle", a déclaré mardi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors qu'une opération terrestre dans Gaza City, la principale ville de l'enclave palestinienne, a débuté lundi, selon Axios.

"Les forces de défense israéliennes (FDI) frappent d'une main de fer l'infrastructure terroriste et les soldats des FDI se battent courageusement pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas", a ajouté Israël Katz sur le réseau social X.

Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il faisait référence à l'offensive terrestre évoquée par Axios.

L'armée israélienne n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Le Premier ministre israélien Benjamin Nentayahu a ordonné le mois dernier la prise de la ville de Gaza, qu'il a décrit comme le dernier bastion du Hamas. Les forces israéliennes opèrent depuis des semaines aux abords de la ville, dont elles ont appelé les habitants à évacuer.

(Rédigé par Christian Martinez, Alexander Cornwell, Enas Alashray et Yomna Ehab ; version française Blandine Hénault ; édité par Augustin Turpin)

Proche orient
    Et dire qu'ils ont pleurniché durant 80 ans

L'offre BoursoBank