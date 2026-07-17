Gaza-Au moins huit Palestiniens tués dans une frappe israélienne lors de funérailles

par Nidal al-Mughrabi et Enas Alashray

Une frappe israélienne a fait au moins huit morts et 20 blessés palestiniens vendredi à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, alors qu'ils assistaient aux funérailles d'une personne tuée plus tôt dans la journée lors d'un autre bombardement, ont indiqué les autorités sanitaires de l'enclave.

A ces décès s'ajoutent ceux d'au moins trois Palestiniens tués lors de frappes israéliennes menées ailleurs à Gaza, portant le bilan de vendredi à au moins 12 morts, selon les mêmes sources.

Le Hamas a condamné la frappe de Nuseirat, la qualifiant de "massacre brutal" de personnes en deuil et exhortant les médiateurs, ainsi que les Nations unies, à agir pour mettre fin aux attaques de l'Etat hébreu à Gaza.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé une cellule appartenant au groupe du Djihad islamique palestinien, qui agit dans certaines zones de l'enclave aux côtés du Hamas.

Tsahal a ajouté être "au courant des informations selon lesquelles plusieurs personnes non impliquées ont été blessées à la suite de la frappe".

Des habitants d'un secteur situé à l'est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ont par ailleurs déclaré que les forces israéliennes avaient utilisé des drones pour diffuser des messages audio leur ordonnant de quitter leurs maisons, forçant certaines familles à fuir pour se mettre en sécurité.

Les décès de vendredi s'ajoutent aux plus de 1.100 Palestiniens, pour la plupart des civils, tués par des attaques israéliennes depuis l'entrée en vigueur, en octobre, d'un cessez-le-feu entre Israël et les combattants du Hamas, selon les autorités sanitaires de Gaza.

(Reportage de Nidal Al-Mughrabi et Enas Alashray, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)