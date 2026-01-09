Gaza-Après Netanyahu, le favori de Trump pour le "Conseil de la paix" rencontre un responsable de l'Autorité palestinienne

L'ancien émissaire de l'Onu pour le Moyen-Orient Nikolaï Mladenov, pressenti par Donald Trump pour diriger le futur "Conseil de la paix" qu'il entend instaurer dans la bande de Gaza, s'est entretenu vendredi à Ramallah avec un haut responsable de l'Autorité palestinienne.

Nikolaï Mladenov, 53 ans, ancien ministre bulgare de la Défense et des Affaires étrangères, a rencontré jeudi à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président israélien Isaac Herzog.

Ancien secrétaire général adjoint de l'Onu pour l'Irak, Nikolaï Mladenov a occupé les fonctions de coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient de 2015-2020. Son travail avait été salué alors par les parties palestinienne et israélienne.

Le président américain devrait annoncer ce mois-ci, possiblement la semaine prochaine, la création et composition officielles du "Conseil de la paix", en vertu de la deuxième phase du plan de paix conclu en octobre dernier sous l'égide de Washington entre Israël et le Hamas, selon un responsable américain.

Cette deuxième phase prévoit également le déploiement dans l'enclave palestinienne d'une force de stabilisation dont les modalités n'ont toujours pas fait l'objet d'un accord.

Présenté comme la préfiguration d'un gouvernement de transition pour la bande de Gaza, le "Conseil de la paix" devrait être composé de technocrates palestiniens et de représentants des alliés des Etats-Unis en Europe et au Moyen-Orient.

Hussein al-Cheikh, haut représentant de l'Autorité palestinienne, a rapporté sur X avoir évoqué vendredi avec Nikolaï Mladenov "la situation dans la bande de Gaza, les moyens de passer à la deuxième phase et les mécanismes de mise en œuvre du plan" américain.

Nikolaï Mladenov ne devrait pas rencontrer le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a indiqué une source au fait des discussions.

NETANYAHU INFLEXIBLE

L'Autorité palestinienne devrait in fine, selon le plan de Donald Trump, prendre le contrôle de la bande de Gaza à la place du "Conseil de la paix".

La première phase du plan de paix destiné à mettre un terme au conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza prévoyait la mise en place d'un cessez-le-feu et la libération des otages encore aux mains du mouvement islamiste après les attaques du 7 octobre 2023 contre l'Etat hébreu.

Les deux parties s'accusent mutuellement de violer l'accord, et le point de passage de Rafah, à la frontière égyptienne, n'est toujours pas rouvert par les autorités israéliennes qui contrôlent les flux d'aide entrant à Gaza.

Le Hamas, par la voix de Bassem Naïm, a déclaré vendredi que le mouvement attendait de la deuxième phase du plan de paix qu'elle permette "la formation immédiate d'un organe de gestion palestinien" pour l'intégralité de la bande de Gaza et son propre "retrait complet de la scène gouvernementale".

Israël contrôle toujours plus de la moitié de la bande de Gaza, qui compte plus de deux millions d'habitants.

Israël refuse toute implication du Hamas dans l'avenir de la bande de Gaza et récuse également les prérogatives de l'Autorité palestinienne, organe créé dans le cadre des accords de paix intérimaires d'Oslo dans les années 1990 et qui a un pouvoir de gouvernement limité en Cisjordanie.

Lors de leur rencontre jeudi, Benjamin Netanyahu a réitéré à Nikolaï Mladenov la position d'Israël selon laquelle le Hamas doit être désarmé et Gaza démilitarisée, précise un communiqué des services du Premier ministre israélien.

