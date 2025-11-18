 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza-Après le vote de l'Onu, Netanyahu appelle à expulser le Hamas
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:10

par Alexander Cornwell et Nidal al-Mughrabi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé mardi à expulser le Hamas, au lendemain de l'approbation par le Conseil de sécurité de l'Onu du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, qui offre une amnistie au groupe palestinien.

Bien que Benjamin Netanyahu ait publiquement approuvé ce projet lors d'une visite à la Maison blanche fin septembre, ses dernières déclarations semblent indiquer des divergences avec les États-Unis sur la marche à suivre. Le Hamas a lui aussi rejeté une partie du plan de Donald Trump.

Des diplomates disent en privé que les positions bien arrêtées des Israéliens et du Hamas compliquent la concrétisation de ce plan, qui ne comporte pas de calendrier précis ni de mécanismes d'application mais bénéficie d'un fort soutien international.

Benjamin Netanyahu a publié mardi une série de messages sur X en réponse au vote de l'Onu, applaudissant Donald Trump dans l'un d'entre eux. Dans un autre, il a cependant écrit que, selon le gouvernement israélien, le plan aboutira à la paix et à la prospérité à travers la "démilitarisation, le désarmement et la déradicalisation complets de Gaza".

"Israël tend la main à tous ses voisins pour la paix et la prospérité" et les appelle "à se joindre à (lui) pour expulser le Hamas et ses partisans de la région", a-t-il ajouté.

Interrogé sur ce que le Premier ministre entend par "expulser le Hamas", un porte-parole a déclaré que cela signifierait "s'assurer qu'il n'y a pas de Hamas à Gaza, comme le prévoit le plan en 20 points, et que le Hamas n'a pas la capacité de gouverner le peuple palestinien à l'intérieur de la bande de Gaza".

Le plan en 20 points de Donald Trump comprend une clause stipulant que les membres du Hamas "qui s'engagent à une coexistence pacifique et à mettre leurs armes hors service seront amnistiés", tandis que ceux qui souhaitent partir bénéficieront d'un passage sûr vers des pays tiers.

LE PLAN TRUMP NE PRÉVOIT PAS L'EXPULSION DU HAMAS

Une autre clause prévoit que le Hamas acceptera de ne jouer aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, mais aucune n'appelle explicitement le groupe islamiste à se dissoudre ou à quitter l'enclave.

Le plan indique en outre que les réformes de l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, pourraient à terme créer les conditions "d'une voie crédible vers l'autodétermination palestinienne et la création d'un État palestinien".

Avant le vote de l'Onu, Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'Israël s'opposait toujours à la création d'un État palestinien, après des protestations des alliés de sa coalition d'extrême droite à la suite d'une déclaration soutenue par les États-Unis indiquant un soutien à une voie menant à l'indépendance palestinienne.

Benjamin Netanyahu s'oppose également à toute implication de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza.

La résolution du Conseil de sécurité autorise une force multinationale qui, selon le plan de Donald Trump, sera temporairement déployée à Gaza pour stabiliser le territoire. Le texte indique également que les États membres pourraient intégrer un "Conseil de la paix" qui superviserait la reconstruction et le redressement économique de l'enclave.

Le Hamas a critiqué la résolution, estimant qu'elle ne répond pas "aux exigences et aux droits politiques et humanitaires" du peuple palestinien qui rejette, selon lui, un mécanisme de tutelle internationale de la bande de Gaza.

Toute force internationale ne doit être déployée que le long des frontières de l'enclave pour surveiller le cessez-le-feu et sous la supervision de l'Onu a déclaré le Hamas dans un communiqué, avertissant qu'une telle force perdrait sa neutralité si elle tentait de le désarmer.

(Reportage Alexander Cornwell à Tel Aviv et Nidal Al Mugrabi au Caire, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos va fournir avec AMD un supercalculateur au CEA, le titre monte
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 15:47 

    Atos signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris alors que sa filiale Eviden a été choisie, aux côtés de l'américain AMD, en vue de fournir un supercalculateur de nouvelle génération dans le cadre d'un projet de recherche mené par ... Lire la suite

  • airbus groupe A220 air baltic (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    Airbus : flydubai signe un accord historique portant sur 150 appareils A321neo
    information fournie par AOF 18.11.2025 15:37 

    (AOF) - La compagnie aérienne à bas prix émiratie basée à Dubaï, flydubai, a signé un protocole d'accord avec Airbus pour acquérir 150 appareils A321neo, devenant ainsi un nouveau client du constructeur aéronautique français. L'accord a été officialisé lors de ... Lire la suite

  • Ultra fast-fashion : la résistance s'organise
    Ultra fast-fashion : la résistance s'organise
    information fournie par France 24 18.11.2025 15:33 

    Sous le feu des critiques pour la vente de produits controversés comme des poupées pédophiles et des armes blanches, Shein risque d'être suspendu en France. Le roi de l'ultra fast-fashion vient d'ouvrir sa première boutique permanente au BHV à Paris, magasin ancestral ... Lire la suite

  • Boualem Sansal le 13 octobre 2013, à Francfort, en Allemagne ( AFP / DANIEL ROLAND )
    L'écrivain Boualem Sansal de retour en France, aussitôt reçu par Macron
    information fournie par AFP 18.11.2025 15:32 

    Boualem Sansal de retour en France : l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron. Le président français se "réjouit profondément ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank