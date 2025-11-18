Gaza-Après le vote de l'Onu, Netanyahu appelle à expulser le Hamas

par Alexander Cornwell et Nidal al-Mughrabi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé mardi à expulser le Hamas, au lendemain de l'approbation par le Conseil de sécurité de l'Onu du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, qui offre une amnistie au groupe palestinien.

Bien que Benjamin Netanyahu ait publiquement approuvé ce projet lors d'une visite à la Maison blanche fin septembre, ses dernières déclarations semblent indiquer des divergences avec les États-Unis sur la marche à suivre. Le Hamas a lui aussi rejeté une partie du plan de Donald Trump.

Des diplomates disent en privé que les positions bien arrêtées des Israéliens et du Hamas compliquent la concrétisation de ce plan, qui ne comporte pas de calendrier précis ni de mécanismes d'application mais bénéficie d'un fort soutien international.

Benjamin Netanyahu a publié mardi une série de messages sur X en réponse au vote de l'Onu, applaudissant Donald Trump dans l'un d'entre eux. Dans un autre, il a cependant écrit que, selon le gouvernement israélien, le plan aboutira à la paix et à la prospérité à travers la "démilitarisation, le désarmement et la déradicalisation complets de Gaza".

"Israël tend la main à tous ses voisins pour la paix et la prospérité" et les appelle "à se joindre à (lui) pour expulser le Hamas et ses partisans de la région", a-t-il ajouté.

Interrogé sur ce que le Premier ministre entend par "expulser le Hamas", un porte-parole a déclaré que cela signifierait "s'assurer qu'il n'y a pas de Hamas à Gaza, comme le prévoit le plan en 20 points, et que le Hamas n'a pas la capacité de gouverner le peuple palestinien à l'intérieur de la bande de Gaza".

Le plan en 20 points de Donald Trump comprend une clause stipulant que les membres du Hamas "qui s'engagent à une coexistence pacifique et à mettre leurs armes hors service seront amnistiés", tandis que ceux qui souhaitent partir bénéficieront d'un passage sûr vers des pays tiers.

LE PLAN TRUMP NE PRÉVOIT PAS L'EXPULSION DU HAMAS

Une autre clause prévoit que le Hamas acceptera de ne jouer aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, mais aucune n'appelle explicitement le groupe islamiste à se dissoudre ou à quitter l'enclave.

Le plan indique en outre que les réformes de l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, pourraient à terme créer les conditions "d'une voie crédible vers l'autodétermination palestinienne et la création d'un État palestinien".

Avant le vote de l'Onu, Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'Israël s'opposait toujours à la création d'un État palestinien, après des protestations des alliés de sa coalition d'extrême droite à la suite d'une déclaration soutenue par les États-Unis indiquant un soutien à une voie menant à l'indépendance palestinienne.

Benjamin Netanyahu s'oppose également à toute implication de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza.

La résolution du Conseil de sécurité autorise une force multinationale qui, selon le plan de Donald Trump, sera temporairement déployée à Gaza pour stabiliser le territoire. Le texte indique également que les États membres pourraient intégrer un "Conseil de la paix" qui superviserait la reconstruction et le redressement économique de l'enclave.

Le Hamas a critiqué la résolution, estimant qu'elle ne répond pas "aux exigences et aux droits politiques et humanitaires" du peuple palestinien qui rejette, selon lui, un mécanisme de tutelle internationale de la bande de Gaza.

Toute force internationale ne doit être déployée que le long des frontières de l'enclave pour surveiller le cessez-le-feu et sous la supervision de l'Onu a déclaré le Hamas dans un communiqué, avertissant qu'une telle force perdrait sa neutralité si elle tentait de le désarmer.

(Reportage Alexander Cornwell à Tel Aviv et Nidal Al Mugrabi au Caire, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)