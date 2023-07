Gaz non conventionnel : le gouvernement annule un projet contesté d'extraction en Moselle

Le projet devait s'étendre sur 191 km2 avec jusqu'à 400 puits de forage.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le ministère de la Transition écologique a annulé un projet contesté d'extraction de gaz non conventionnel en Moselle, dans un arrêté consulté jeudi 6 juillet par l' AFP . Il juge les essais techniques et les projections économiques non probants.

"Les essais de production (...) n'ont pas été probants", la société La Française de l'Energie n'ayant pas "démontré ni sa capacité technique à extraire le gaz de couche , ni, par la suite, l'exploitabilité de ce gisement", est-il indiqué dans l'arrêté de rejet, pris en avril.

Ce projet d'extraction d'un gaz retenu prisonnier dans les veines de charbon (gaz de couche ou gaz de houille), jusqu'ici jamais pratiqué en France, devait s'étendre sur 191 km2 avec jusqu'à 400 puits de forage. À l'étranger, son extraction nécessite de recourir à la fracture hydraulique, interdite dans l'Hexagone et La Française de l'Energie a, aux yeux du ministère, échoué à trouver une autre méthode viable.

Élus et associations vent debout

Ce projet était vivement contesté par les associations locales de défense de l'environnement ainsi que des élus écologistes et Renaissance. En 2021 lors de la COP26, une soixantaine de maires, conseillers locaux et députés avaient signé une pétition demandant au gouvernement l'arrêt de ce projet gazier.

Le groupe écologiste du Grand-Est a salué "une bonne nouvelle pour la protection de l'environnement , pour notre région qui évite ainsi de potentielles pollutions de l'eau supplémentaires ainsi que pour notre pays qui doit s'engager dans la sortie des énergies fossiles", dans un communiqué mercredi.

La société gazière La Française de l'Energie, porteuse du projet mosellan depuis 2004, a fait appel de la décision du gouvernement auprès du tribunal administratif de Strasbourg, qui devrait remettre ses conclusions avant la fin du mois.

L'entreprise, qui avait déposé sa demande de permis d'exploitation en novembre 2018, a par ailleurs révélé en mai avoir découvert une importante réserve d’hydrogène naturel, dit "blanc", dans la même zone.