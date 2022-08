Gaz : les réserves françaises seront complètement remplies le 1er novembre, affirme Agnès Pannier-Runacher

Selon la ministre de la Transition énergétique, la France est en avance par rapport à ses objectifs. Elle a toutefois appelé tous les Français, surtout "les plus gros acteurs" à réduire leur consommation de gaz et d'électricité.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher, à l'Assemblée nationale, le 19 juillet 2022. ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Invitée sur CNews, mercredi 3 août, Agnès Pannier-Runacher a affirmé que les stocks de gaz seront complètement remplis le 1er novembre. "Nous sommes aujourd'hui à 80 % de remplissage de nos stocks de gaz stratégiques , nous sommes en avance par rapport à nos objectifs, cela veut dire que nous remplirons à 100 % avant le 1er novembre, ce qui était notre objectif", a affirmé la ministre de la Transition énergétique.

Elle a appelé "collectivement" tous les Français, mais surtout "les plus gros acteurs" à "faire en sorte de réduire leur consommation de gaz et d'électricité ", car "les deux systèmes sont liés". "Et cela va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique", a-t-elle fait valoir, après une question portant sur les risques de pénurie l'hiver prochain en France et en Europe, conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous comptons sur la solidarité, notamment allemande"

"Il faut que les grands acteurs, les administrations, les entreprises, réduisent leur consommation", a-t-elle insisté. " La consigne des 19 degrés n'est pas respectée partout ", a déploré la ministre. La ministre a rappelé et expliqué les mécanismes de solidarité européens à l’œuvre pour le partage de l'accès aux sources énergétiques.

Graphique montrant l'évolution des réserves de gaz en Europe depuis 2018, au 24 juillet ( AFP / )

"Nous comptons sur la solidarité, notamment allemande, pour importer de l'électricité", a-t-elle dit, en référence à des problèmes de production rencontrés par les centrales nucléaires françaises . "Et nous devons être en soutien de l'Allemagne pour le gaz que nous importons dans nos terminaux méthaniers. Nous en avons quatre qui sont au travail actuellement", a-t-elle rappelé.

Le gouvernement en faveur de l'importation de gaz azerbaïdjanais

Elle a défendu le principe européen d'importation de gaz azerbaïdjanais pour compenser l'absence de gaz russe, malgré les polémiques sur les droits humains dans ce pays. " Je ne crois pas que nous avons intérêt à ce que l'UE soit faible économiquement et ne protège pas sa population pour l'hiver prochain", a-t-elle déclaré.

Evolution du prix de l'électricité pour les achats à terme du premier trimestre 2023 ( AFP / )

Agnès Pannier-Runacher a par ailleurs qualifié d' "irresponsables" les propos de la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle Marine Le Pen demandant d'en finir avec les sanctions contre la Russie afin de pouvoir de nouveau bénéficier du gaz venant de ce pays. "La personnalité politique qui se targue d'être la plus patriote est aussi la première à vendre notre république contre un plat de lentilles", a lancé la ministre.