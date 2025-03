Gaz, électricité : les recettes fiscales de 2024 ont augmenté pour moitié grâce aux taxes sur l'énergie

Les recettes fiscales pour l'année 2024 ont toutefois été inférieures de 41,5 milliards d'euros aux prévisions.

Les recettes fiscales, bien que moins élevées que prévu, ont augmenté de 2% entre 2023 et 2024, portées par les hausses de taxes sur le gaz et l'électricité, a indiqué la Direction générale des finances publiques (DGFiP) mardi 11 mars.

Les recettes fiscales nettes (hors alcools et tabacs) collectées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 s'élèvent à 553 milliards d'euros, contre 543 milliards l'année précédente. Elles représentent 568 milliards d'euros en incluant les taxes sur l'alcool et le tabac, gérées par la DGFiP - et plus les douanes - depuis le deuxième trimestre 2024.

Les recettes fiscales pour l'année 2024 ont été inférieures de 41,5 milliards d'euros aux prévisions, ce qui a contribué au dérapage du déficit public. L'augmentation des taxes sur l'électricité, consécutive à la fin progressive du bouclier tarifaire, et celle de la taxe sur le gaz représentent la moitié de la hausse totale des recettes fiscales.

Les recettes de l'IR en recul

Les impôts sur la consommation y contribuent aussi: leurs recettes fiscales ont augmenté de 10% en un an, la TVA représentant à elle seule 38% de la totalité des recettes fiscales.

Si la TVA reste l'impôt le plus important en termes de rendement, elle a connu un ralentissement de la croissance de ses recettes, à 1% en 2024, contre 3% en 2023 et 9% en 2022. Les recettes de l'impôt sur le revenu, elles, ont baissé (-1%) pour retrouver leur niveau de 2022. La DGFiP explique cette baisse "par une diminution de 2 milliards d'euros sur solde d'impôt sur le revenu payé en 2024 au titre des revenus 2023".

Enfin, les recettes de l'impôt sur les sociétés ont grimpé de 1% en 2024, après une baisse de 9% en 2023, précise encore l'administration fiscale.