Galatasaray retrouve la finale de la coupe, six ans après

Tout schuss vers le doublé !

Leader du championnat avec cinq points d’avance sur Fenerbahçe , Galatasaray disputera aussi la finale de la Coupe de Turquie . Les Lions ont déchiqueté Konyaspor mardi soir (1-5). Victor Osimhen leur a montré la voie en ouvrant le score (26 e ) et signer son 30 e but de la saison. Dries Mertens a brillé en distillant trois passes décisives , et Lucas Torreira (42 e ), Roland Sallai (47 e , 55 e ) et Yusuf Demir (90 e +1) ont inscrit les autres buts du soir.…

QB pour SOFOOT.com