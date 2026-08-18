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Fusillade dans une école des Philippines, deux morts dont l'assaillant
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 05:54
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Deux élèves sont morts mardi lors d'une fusillade survenue dans un collège-lycée situé dans le sud-ouest des Philippines, ont déclaré les autorités, précisant que l'une des victimes était l'assaillant et que la situation était désormais sous contrôle.

Il s'agit du deuxième incident de ce type dans le pays en moins de deux mois.

La fusillade est survenue dans l'établissement scolaire attenant à l'université de Zamboanga, dans la ville éponyme.

D'après un rapport de police préliminaire, l'assaillant a emmené un pistolet et un fusil sur le campus scolaire et a ouvert le feu en direction d'élèves présents à l'intérieur d'une classe.

Le suspect, un élève de 3e, s'est suicidé, a déclaré la police. Il a abattu au préalable un lycéen de seconde.

Aucune autre victime ou blessé n'est à déplorer, a confirmé le président de l'université, Ernald Andal.

En juin dernier, au moins trois élèves ont été tués et une vingtaine d'autres blessés dans une fusillade perpétréie dans un lycée public de la ville de Tacloban par deux de leurs camarades de classe.

De telles fusillades sont rares aux Philippines, qui a des lois relativement strictes en matière de possession d'armes à feu, même si des armes illégales demeurent en circulation.

(Karen Lema et Mikhail Flores; version française Jean Terzian)

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