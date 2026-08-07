 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fusillade dans une école de Thaïlande, des victimes signalées
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 05:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Une fusillade est survenue vendredi en Thaïlande dans une école située en périphérie nord de la capitale Bangkok, ont déclaré les autorités, précisant que l'assaillant était un élève.

La police locale a annoncé que des victimes étaient à déplorer, sans donner davantage de précisions dans l'immédiat.

(Chayut Setboonsarng et Panarat Thepgumpanat; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank