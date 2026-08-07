Fusillade dans une école de Thaïlande, des victimes signalées

Une fusillade est survenue vendredi en Thaïlande dans une école située en périphérie nord de la capitale Bangkok, ont déclaré les autorités, précisant que l'assaillant était un élève.

La police locale a annoncé que des victimes étaient à déplorer, sans donner davantage de précisions dans l'immédiat.

(Chayut Setboonsarng et Panarat Thepgumpanat; version française Jean Terzian)