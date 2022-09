Funérailles de la reine Elizabeth II : le déroulé d'une journée historique

Les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II, les premières au Royaume-Uni depuis celles de Winston Churchill en 1965, suivent un déroulement méticuleusement préparé. En voici le programme, en heures françaises.

La reine reposera aux côtés de son époux le prince Philip ( AFP / Ben Stansall )

-7h30 : l'exposition du cercueil prend fin à Westminster Hall, qui ferme au public, pour son transfert à l'abbaye voisine de Westminster.

-9h : ouverture des portes à l'abbaye de Westminster.

-11h35 : le cercueil est porté depuis le catafalque, imposante plateforme où il reposait, jusqu'à l'affût de canon qui attendra devant la porte nord de Westminster Hall.

-11h44 : l'affût de canon de la Royal Navy se met en route pour une courte procession jusqu'à l'abbaye de Westminster, tiré par 142 marins.

-11h52: le cercueil arrive à la porte ouest de l'abbaye de Westminster, suivi à pied par le fils aîné et héritier de la reine, le roi Charles III et les autres membres de la famille royale. Le cercueil est porté depuis l'affût de canon à l'intérieur de l'édifice.

-Midi : les funérailles d'Etat commencent, menées par le doyen de Westminster David Hoyle. Le sermon sera délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise anglicane dont le souverain britannique est le chef formel.

Plan de coupe montrant l'intérieur de l'Abbaye de Westminster à l'occasion des funérailles d'Elizabeth II ( AFP / )

-12h55 (environ): le clairon sonne, suivi de deux minutes de silence dans tout le Royaume-Uni.

-13h (environ): la cérémonie s'achève par l'hymne national et une lamentation musicale.

-13h15: le cercueil est tiré sur l'affût de canon en direction de Wellington Arch à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, suivi par la famille royale et une procession, au son de Big Ben et de coups de canon.

-14h (environ): le cercueil arrive à Wellington Arch, puis placé dans le corbillard royal pour prendre la direction de Windsor.

-16h06: le corbillard arrive à Windsor et s'engage sur "the Long Walk", impressionnante allée rectiligne de plus de 4 kilomètres qui mène au château de Windsor.

-16h40 (environ): le roi et les principaux membres de la famille royale rejoignent la procession à pied à partir du Quadrangle, la grande cour du château de Windsor, avant que le cortège ne s'arrête à la chapelle à 16h53.

Arbre généalogique de la famille royale montrant l'ordre de succession ( AFP / )

-17h : la cérémonie funèbre débute à la chapelle Saint-Georges en présence des membres de la famille royale et des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé avec le souverain britannique comme chef d'Etat. Environ 45 minutes plus tard, le cercueil descend dans la crypte royale.

-20h30: une cérémonie privée d'inhumation se tient au Mémorial du roi George VI à la chapelle Saint-Georges. La reine repose aux côtés de son époux le prince Philip.