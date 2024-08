Fukushima : Tepco va tenter d'explorer un réacteur de la centrale nucléaire et de ramener un échantillon de débris radiocatif

Les débris radioactifs ont des niveaux de rayonnement si élevés que Tepco a dû développer des robots spécialisés capables d'y résister pour pouvoir les envoyer sur le site.

L'unité N. 3 de la centrale de Fukushima, au Japon. ( TEPCO / TEPCO )

Objectif : comprendre dans quel état se trouve l'intérieur des réacteurs de la centrale de Fukushima et ramener un échantillon de débris radioactif pour trouver un moyen de les éliminer. L'opérateur de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima a annoncé lundi 19 août l'envoi d'une sonde dans un réacteur en panne du site partiellement détruit par un tsunami en 2011.

Équipée d'un bras robotique, la sonde devrait mettre environ une semaine pour atteindre les débris radioactifs à l'intérieur du réacteur et réapparaître avec l'échantillon le mois prochain. La Tokyo Electric Power Company (Tepco) cherche à récupérer un minuscule échantillon des quelque 880 tonnes de débris radioactifs qui se trouveraient à l'intérieur des réacteurs de la centrale nucléaire touchée par le tsunami. L'échantillon sera étudié afin d'obtenir des indices sur l'état de l'intérieur des réacteurs et leur contenu dangereux, une étape cruciale vers le déclassement de la centrale.

Le déclassement d'une centrale vise à ce que le démantèlement et la gestion des déchets qui en découle puissent se faire de manière sûre et efficace sans effets négatifs sur l'environnement. "Nous procéderons avec prudence en faisant de la sécurité notre priorité absolue", a déclaré lundi un responsable de Tepco lors d'une conférence de presse.

Robots spécialement développés

Les débris ont des niveaux de rayonnement si élevés que Tepco a dû développer des robots spécialisés capables d'y résister pour fonctionner à l'intérieur. Leur retrait est considéré comme le défi le plus redoutable du projet de déclassement de la centrale. Les travaux pharaoniques de décontamination et de démantèlement de la centrale doivent durer plusieurs décennies.

Trois des six réacteurs de Fukushima fonctionnaient lorsque le tsunami a frappé le 11 mars 2011, détruisant les systèmes de refroidissement et les faisant fondre, provoquant la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Dans trois unités de la centrale de Fukushima, le combustible et d'autres matériaux ont fondu puis se sont solidifiés en "débris de combustible" hautement radioactifs.

Schéma localisant les dégâts à la centrale nucléaire de Fukushima en 2011 et les réservoirs temporaires de stockage d'eau. ( / JOHN SAEKI / AFP )

L'opérateur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima a envoyé fin février deux mini-drones et un mini-robot en forme de serpent dans l'un des trois réacteurs gravement endommagés dans lequel se trouvent des tonnes de combustible et de débris fondus hautement radioactifs.

L'opération avait été interrompue en raison de problèmes techniques. Le robot en forme de serpent n'avait pas pu atteindre sa destination car ses câbles ne fonctionnaient pas correctement, avait indiqué le quotidien Mainichi.

Le Japon a commencé il y a près d'un an à rejeter les eaux usées de l'usine sinistrée dans l'océan Pacifique, après le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cette mesure avait déclenché une querelle diplomatique avec la Chine et la Russie, qui ont toutes deux interdit les importations de produits de la mer, bien que le Japon insiste sur le fait que le rejet est sans danger, un point de vue soutenu par l'agence atomique de l'ONU.