Fruits et légumes d'automne, je mets quoi au menu ?

L'automne est une période riche en aliments de saison, il serait dommage de se priver ! Consommer des fruits et des légumes de saison permet non seulement de soutenir les producteurs locaux et encourager les circuits courts, mais aussi de soulager le budget consacré aux dépenses alimentaires. De plus, à la différence des produits importés parfois de l'autre coin de la planète, les fruits et légumes de saison conservent davantage leurs valeurs nutritionnelles et sont plus savoureux.

Plus qu'un acte citoyen et écologique, manger de saison permet de diversifier son assiette et s'essayer à un bon nombre de nouvelles recettes. Fruits et légumes d'automne, pour lesquels opter ? Voici quelques conseils de la rédaction.

Le retour des courges dans l'assiette

Citrouille, potirons, potimarron, butternut, sont de loin les grandes vedettes de légumes d'automne, et ce, même une fois Halloween passée ! Aussi bien délicieuses en purée, en soupe que rôties au four, les courges se prêtent même à la confection de desserts. Outre leur chair orangée et délicatement onctueuse, elles sont source de fibres, de vitamines et de minéraux. L'automne signe aussi le retour des légumes racines : betterave, carotte, céleri, navet, panais, topinambour, mais aussi salsifis. Réputés pour leurs vertus rassasiantes, ils permettent de reminéraliser l'organisme tout en renforçant votre système immunitaire pour l'hiver. Cependant, gardez à l'esprit qu'une cuisson a tendance à altérer leurs valeurs nutritionnelles, il vaut donc mieux les consommer crus. Pour agrémenter vos soupes ou tout simplement en accompagnement, pensez au poireau qui peut être exploité aussi bien en gratin qu'en fondue, mais aussi à la pomme de terre. Si vous êtes à la recherche d'un brin d'originalité, optez pour la patate douce et pour sa délicate saveur sucrée. L'automne ce sont aussi les différentes variétés de choux, le chou fleur, le choix de Bruxelles, le chou chinois ou encore le choix rave, efficaces pour détoxifier votre organisme tout en faisant le plein de vitamines.

Zoom sur les fruits de l'automne

Même si l'automne n'est pas forcément la saison de l'année la plus prolifique question fruits, en réalité, le choix est loin de se limiter aux agrumes. Déjà vous avez de quoi faire en matière de recette avec les châtaignes et les marrons qui sont parfaits pour cuisiner des entrées, des plats, des desserts et même pour venir donner une petite touche d'exotisme à vos boissons chaudes. Pensez aussi à la grenade, réputée être l'un des fruits les plus chargés en antioxydants. Il en contiendrait même plus que le thé vert et s'avère plus que bénéfique pour la santé de votre système cardio-vasculaire. Il y a aussi le kaki, issu du plaqueminier, incontestablement l'un des fruits phares de l'automne. Riche en vitamines A et C et en minéraux, notamment en potassium, il contient aussi de bonnes fibres et favorise un bon transit intestinal. Attention toutefois à bien regarder sa provenance. Les plaqueminiers poussent principalement en Asie et la plupart des fruits vendus dans le commerce sont importés. Néanmoins, il existe tout de même quelques producteurs de Kaki en France, plus particulièrement dans le sud du pays. Et si vous voulez opter pour des en-cas sains et à la fois originaux, les dattes sont d'excellents fruits à intégrer à votre diète. Naturellement riches en minéraux, elles sont particulièrement préconisées si vous avez des soucis de tension. Il vaut mieux toutefois les consommer fraîches. Lorsqu'elles sont séchées, elles restent tout de même très caloriques.

L'automne : la saison des champignons

En plus des fruits et des légumes, l'automne est une saison prolifique pour la consommation des champignons. Et ils regorgent de bienfaits à vous apporter ! Il faut savoir que les champignons sont riches en vitamine D, mais aussi en B2, B3, et B5. En automne, face à la diminution de l'ensoleillement, il est difficile de combler ses besoins journaliers en vitamine D. Les champignons sont donc très précieux pour votre santé. Ils contiennent également du zinc et du fer et contribuent à renforcer le système immunitaire. Peu caloriques, ils sont en revanche riches en bonnes fibres et permettent rapidement de se sentir rassasié. Grâce aux champignons, adieu le grignotage auquel il est plus rude de ne pas céder lorsque la météo se gâte. Parfaits pour venir agrémenter une recette automnale comme une omelette, une soupe, une salade de saison ou simplement une pièce de viande, ils méritent de finir dans votre assiette ! Si les néophytes en mycologie peuvent se tourner vers les champignons de Paris, sachez que les sous-bois regorgent de différents spécimens et les ramasser peut constituer une activité ludique et plaisante pour toute la famille. Optez pour le cèpe de Bordeaux, la girolle, la coulemelle, la rose de près ou le pied de mouton, à condition toutefois de savoir les différencier des espèces impropres à la consommation !