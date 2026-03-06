Friedrich Merz face à son premier test électoral régional

Le chancelier allemand Friedrich Merz affrontera dimanche son premier test électoral depuis sa prise de fonction en mai dernier, lorsque les électeurs se rendront aux urnes dans le Land du sud-ouest de l’Allemagne, le Bade-Wurtemberg, offrant à son parti une chance de retrouver sa position dominante.

Quatre autres scrutins régionaux sont prévus cette année.

Le Bade-Wurtemberg, berceau de Mercedes-Benz, a longtemps été un bastion des conservateurs, mais depuis une décennie, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) est le partenaire minoritaire d’une coalition dirigée par les Verts.

Les sondages montrent que cette coalition pourrait se maintenir, mais il n’est pas certain que le candidat de la CDU, Manuel Hagel, ou le candidat plus expérimenté des Verts, Cem Ozdemir, l’emportera pour remplacer le populaire ministre-président écologiste Winfried Kretschmann.

Selon un sondage récent pour la chaîne ZDF, les deux candidats sont à égalité avec 28% chacun. Une victoire des Verts pourrait provoquer des tensions internes au sein de la CDU de Friedrich Merz, dont les propres cotes de popularité ont atteint des niveaux historiquement bas.

Cependant, Cem Ozdemir, ancien ministre fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture et membre modéré des Verts, ne devrait pas poser de problèmes sérieux au gouvernement au Bundesrat.

L’attention se portera également sur l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui obtient environ 20% dans les sondages et maintient les gains réalisés ces dernières années.

Friedrich Merz a exclu toute coopération avec ce parti, dont le soutien dans le Bade-Wurtemberg, l’une des régions les plus prospères d’Allemagne, a été renforcé par la crise de l’industrie automobile.

La transformation de la politique allemande se manifeste aussi par la possible entrée au parlement régional du parti d’extrême gauche Die Linke et par la chute du soutien aux sociaux-démocrates de centre-gauche, désormais en chiffres à un seul chiffre dans les sondages.

L’élection est marquée par l’incertitude causée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a déjà fait grimper les prix du carburant et pourrait aggraver les problèmes économiques si la guerre se poursuit, même si son impact direct sur le scrutin reste limité.

(James Mackenzie, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)