information fournie par So Foot • 27/12/2024 à 16:18

Frenkie De Jong restera-t-il au FC Barcelone ?

Le Barça en implosion ?

Depuis le début de l’hiver, l’Espagne ne cesse d’envoyer Frenkie de Jong en Arabie saoudite . Dernière rumeur en date, celle du Mundo Deportivo, démentie par l’agent du joueur , Ali Dursun. « Des échanges avec l’Arabie saoudite ? Totalement absurde. Cela détourne l’attention de la véritable ambition de Frenkie. Il ne veut qu’une chose : être en forme pour briller plus longtemps dans le club qu’il aime et où il se sent chez lui. »…

BGC pour SOFOOT.com