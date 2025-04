information fournie par So Foot • 22/04/2025 à 18:46

Frederic Thiriez et le Conseil national de l’éthique veulent lutter contre les conflits d’intérêts

Frederic Thiriez et le Conseil national de l’éthique veulent lutter contre les conflits d’intérêts

La transparence comme mot d’ordre.

C’est comme cela que l’on pourrait qualifier la nouvelle mesure mise en place par Frédéric Thiriez, à la tête du Conseil national d’éthique de la FFF. L’idée est que, dès cette année, les membres du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) et ceux du comité exécutif de la Fédération (FFF) effectuent une déclaration d’intérêts auprès de ce CNE. Cette déclaration devra comprendre l’ensemble de leurs activités professionnelles et associatives. Avec pour objectif d’éviter les conflits d’intérêts, dont un certain Nasser al-Khelaïfi a été accusé ces dernières semaines.…

QT pour SOFOOT.com