Fraude en ligne : vaste coup de filet international, 4.000 arrestations et 257 millions de dollars saisis dans 61 pays

L'opération, qui s'est étalée sur plusieurs mois, ciblait en particulier des fraudes à l'investissement, aux faux sites d'achat, l'hameçonnage, des usurpations d'identité ou encore des arnaques aux sentiments.

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Interpol a arrêté près de 4.000 personnes et saisi 257 millions de dollars dans une vaste opération policière international dans un dossier de fraude en ligne, a annoncé jeudi 27 juin l'organisation.

Le coup de filet, mené dans 61 pays, a également permis le gel de 6.745 comptes bancaires et l'identification de 14.643 autres suspects sur tous les contacts, précise un communiqué de l'organisation de coopération policière internationale, dont le siège est à Lyon.

L'opération, dénommée "First Light" et qui s'est étalée sur plusieurs mois, ciblait en particulier des fraudes à l'investissement, aux faux sites d'achat, l'hameçonnage (technique utilisée pour obtenir des données personnelles de la victime), des usurpations d'identité ou encore des arnaques aux sentiments, selon le communiqué.

Liquidités, crypto, immobilier, bijoux...

Les différentes forces de police engagées ont saisi environ 135 millions de dollars en monnaie fiduciaire et deux millions de dollars en crypto-monnaie. Des biens immobiliers, des bijoux ou encore des voitures de luxe ont été saisis pour une valeur de plus de 120 millions de dollars.

Cette opération de police internationale représente "des vies protégées, des crimes évités et une économie mondiale plus saine" , a déclaré Isaac Kehinde Oginni, directeur de l'IFCACC, le centre d'Interpol spécialisé dans les crimes financiers et la lutte anticorruption, cité dans le communiqué.

En Australie, par exemple, les autorités ont récupéré 5,5 millions de dollars australiens au profit d'une victime d'usurpation d'identité, après le trasfert des fonds vers des comptes bancaires en Malaisie et à Hong Kong.

En Namibie, les forces de l'ordre ont sauvé 88 jeunes forcés de procéder à des fraudes et ont saisi 163 ordinateurs et 350 téléphones portables.