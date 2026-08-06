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Frappes russes dans l'est de l'Ukraine, six morts, selon les autorités
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:39
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Six personnes sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine lors de frappes russes sur les régions de Kharkiv et Soumy, dans l'est du pays, rapportent les autorités.

Les secouristes s'employaient jeudi matin à éteindre des incendies et nettoyer les décombres à Balaklia, une ville de l'oblast de Kharkiv (est) où trois personnes ont péri dans des maisons bombardées, ont dit les autorités locales sur Telegram.

Trois autres personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors d'attaques russes contre des localités de la région de Soumy (nord-est). Douze personnes ont également été blessées à Soumy même, visée par des bombes guidées, a déclaré la police ukrainienne sur Instagram.

Dans la région de Kherson (sud), une attaque de drone contre une camionnette a fait six blessés, selon l'administration régionale.

(Bureaux de Reuters; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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