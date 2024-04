François Hollande : "J'avais laissé des finances publiques équilibrées!"

Interrogé sur le dérapage de la dette publique française, l'ancien chef de l'Etat écorche notamment la stratégie du "quoi qu'il en coûte" qui s'est trop prolongée dans le temps, sans distinction.

François Hollande, à Créteil, le 10 juin 2023 ( AFP / BEHROUZ MEHRI )

"Il y a des moments où il faut savoir maîtriser les comptes !". A l'antenne de France Inter , François Hollande a fait part de ses réserves quant à la politique budgétaire menée par le gouvernement, pointant notamment le robinet d'argent public laissé ouvert "sans sélectivité sociale" pour répondre aux crises récentes, des gilets jaunes au conflit en Ukraine en passant par la pandémie de Covid-19.

"Tous les gouvernements ont connu des crises ! Il y a toujours des crises, mais à un moment, le quoi qu'il en coûte ne pouvait plus se prolonger, il s'est prolongé, sans distinction, sans sélectivité sociale. Si on avait un déficit des finances publiques mais des Français satisfaits et une politique fiscale qui aurait permis une redistribution, on serait inquiets du niveau de dette", mais aussi "rassurés. "Et bien non !", a estimé jeudi 4 avril l'ancien président de la République, après avoir rappelé la situation des comptes de l'Etat au moment où il a quitté l'Elysée, en 2017.

"Il y a un processus cumulatif d'endettement et il suffit que les taux d'intérêt bougent pour que ce soit rapidement insupportable. Donc il y a des mesures à prendre ! Elles auraient dû être prises depuis plusieurs années. J'avais laissé des finances publiques équilibrées! Les comptes sociaux étaient à l'équilibre, les comptes publics étaient en dessous de 3%", a t-il ajouté.

"Quand vous demandez des efforts à tous, vous demandez des efforts aux plus riches"

Comment mener les efforts dès lors? "On le fait pas brutalement, même si les chiffres sont inquiétants", juge t-il. "Les 10 milliards ne sont qu'une petite partie de ce qui va être demandé aux Français, prévient-il encore, demandant davantage de "justice fiscale".

"Quand il y a des bénéfices très importants, il est normal d'aller demander aux entreprises qui ont fait énormément de profits et qui les ont distribué de faire leur part de la contribution". "Quand vous demandez des efforts à tous, vous demandez des efforts aux plus riches. Quand vous demandez des efforts à tous sauf aux plus riches, vous avez un problème, ça s'appelle une crise sociale", a t-il conclu.