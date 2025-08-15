Franck Haise pas tendre avec Mahdi Camara

Le coup de gueule du jour.

Un temps tout proche de rejoindre l’OGC Nice, le milieu de terrain brestois Mahdi Camara a finalement choisi Rennes pour poursuivre sa carrière , ces derniers jours. Un choix qui a beaucoup de mal à passer sur la côte d’Azur . « On avait un accord du joueur et de Brest. Mais tant que le contrat n’est pas signé, dans le foot, il peut toujours se passer plein de choses » , a regretté l’entraîneur des Aiglons Franck Haise, ce vendredi en conférence de presse. Un coup du sort que les Azuréens ont dribblé en faisant venir le lensois Salis Abdul Samed.…

TB pour SOFOOT.com