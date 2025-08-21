Franck Haise : « Jonathan Clauss souhaite partir »

Pas de Clauss de départ pour Jonathan.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi à deux jours du match de l’OGC Nice contre Auxerre, Franck Haise est revenu sur la situation de Jonathan Clauss, en partance pour le Bayer Leverkusen, selon le média allemand Kicker. « Jonathan a la volonté de partir parce qu’il a une belle offre d’un grand club, a-t-il admis dans des propos rapportés par ICI Azur. Nous, on a la volonté qu’il reste. Mais , s’il doit y avoir un départ, il faut que ça soit dans des conditions qui respectent les trois parties, et notamment la partie qui nous revient et on n’en est pas là. » …

MBC pour SOFOOT.com