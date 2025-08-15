 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Francis Coquelin appelle à son tour à s’abonner à Ligue 1+
information fournie par So Foot 15/08/2025 à 13:54

Francis Coquelin appelle à son tour à s’abonner à Ligue 1+

Francis Coquelin appelle à son tour à s’abonner à Ligue 1+

Il faut sauver le soldat Ligue 1.

« Je pense que c’est un sujet important, c’est une contribution au football français, à l’économie du foot français. » Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception du PSG, Francis Coquelin a emboîté le pas d’Adrien Thomasson en appelant les supporters à s’abonner à la nouvelle chaîne du championnat, Ligue 1+ . « Je pense qu’il est en difficulté, il faut pousser les gens à s’abonner, c’est important. Il y a une Ligue 1 excitante, des joueurs qui reviennent, comme Giroud, Pogba, Thauvin… On a un Championnat avec énormément de jeunes de qualité. Pousser les gens à s’abonner, éviter le piratage, c’est important… »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Direction la Premier League pour Nordi Mukiele ?
    Direction la Premier League pour Nordi Mukiele ?
    information fournie par So Foot 15.08.2025 15:23 

    Le loft parisien se vide. De retour d’un prêt à Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele fait partie des indésirables sur lesquels Luis Enrique ne compte pas du côté du PSG. Invité à se trouver un nouveau club, le défenseur international de 27 ans devrait poursuivre ... Lire la suite

  • En Ecosse, une joueuse harcelée après avoir signé son premier contrat professionnel
    En Ecosse, une joueuse harcelée après avoir signé son premier contrat professionnel
    information fournie par So Foot 15.08.2025 14:11 

    L’enfer des réseaux sociaux. Ce devait être l’un des plus beaux jours de sa vie, il s’est malheureusement transformé en cauchemar. Ce jeudi, le club écossais de Kilmarnock a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du premier contrat professionnel de Skye Stout ... Lire la suite

  • Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?
    Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?
    information fournie par So Foot 15.08.2025 12:18 

    C’est pas trop tôt. La situation de Randal Kolo Muani pourrait bientôt se décanter. Selon le média italien Tuttosport , le PSG et la Juventus seraient en effet parvenus à un accord pour un prêt payant de l’attaquant de l’équipe de France . Un deal qui inclurait ... Lire la suite

  • Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première
    Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première
    information fournie par So Foot 15.08.2025 11:29 

    Une défaite mais la fête quand même. C’était une rencontre historique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Îles Marshall disputaient le premier match de leur histoire face aux Îles Vierges , à Springdale, dans l’Arkansas. Une grande première achevée par une lourde ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank