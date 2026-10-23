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France/Yvelines-C'est un acte terroriste raciste, dit Macron
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 20:04

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Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les attaques à Trappes et à la Verrière, dans les Yvelines, deux communes à l'ouest de Paris, qui ont fait un mort et quatre blessés graves, étaient un acte terroriste raciste.

"Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un attentat terroriste raciste, ainsi qualifié par le parquet national antiterroriste", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un déplacement à Trappes.

(Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

Emmanuel Macron
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