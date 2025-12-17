 Aller au contenu principal
France-Vers une alliance entre socialistes et écologistes pour les municipales à Paris
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:03

Le candidat écologiste à la mairie de Paris David Belliard a annoncé mercredi qu'il acceptait de retirer sa candidature au profit de celle du socialiste Emmanuel Grégoire, afin de forger une alliance destinée à renforcer le camp de la gauche face aux ambitions de la candidate des Républicains Rachida Dati.

"Je suis prêt à me ranger et plutôt à travailler avec Emmanuel Grégoire", a indiqué sur franceinfo David Belliard, ajoutant que les militants écologistes devaient voter dans la journée pour un accord portant sur "une liste commune à gauche".

"Il faut nous unir et pour une union la plus large possible", a-t-il dit. A Paris, socialistes et écologistes sont partenaires au sein de la majorité municipale mais les deux formations ne s'étaient jamais alliées dès le premier tour depuis la première élection dans la capitale en 1977.

"Nous avons face à nous une droite populiste, affairiste, très brutale. Nous avons besoin aujourd'hui d'inventer un nouveau récit, de bousculer cette élection en faisant quelque chose d'historique", a défendu David Belliard.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. A Paris, le scrutin municipal a été modifié par une réforme électorale qui prévoit deux votes distincts : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire directement les représentants du Conseil de Paris.

(Rédigé par Blandine Hénault)

