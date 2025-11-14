 Aller au contenu principal
France: Une pause dans les débats "fera du bien à tout le monde", dit Tanguy (RN)
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 10:40

Première discussion générale sur le projet de loi de finances 2026

Première discussion générale sur le projet de loi de finances 2026

Le député Rassemblement national (RN) Jean-Philippe Tanguy a défendu vendredi la suspension durant le week-end des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, en dépit d'un calendrier déjà très serré.

Les députés ont repris jeudi l'examen de la première partie du budget 2026 - le volet "recettes" - avant une vote solennel prévu lundi. Alors que les débats devaient se poursuivre tout au long du week-end, ils ne siègeront finalement pas samedi et dimanche, a annoncé tard jeudi soir le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous.

"Nous devons tenir compte de la fatigue qui existe chez les députés", a expliqué le ministre dans l'hémicycle. Cette décision a été contestée par les élus de gauche.

"Même pour finir la première partie du budget, il faut au moins 100 heures, plutôt 120, donc de toute façon ça ne tient même pas dedans. Donc en fait, on va s'épuiser, on va épuiser nos équipes", a réagi vendredi le député RN Jean-Philippe Tanguy sur BFMTV/RMC.

"La situation est telle, qu'en fait on n'arrivera pas à la fin du texte (...). Les partis majoritaires ont déposé tellement d'amendements qu'on ne peut pas y arriver", a-t-il ajouté.

"Une petite pause, ça va faire du bien à tout le monde."

Les députés doivent ensuite examiner le volet "dépenses" du PLF 2026 avant le 23 novembre, date butoir pour transmettre le texte au Sénat.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)

    Le pont de la semaine dernière était trop court pour nos députés. Ils s'octroient la semaine de trois jours.
    Il serait temps de montrer l'exemple lorsque l'on reproche aux Français de ne pas travailler assez.

