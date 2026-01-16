France-Une nouvelle "copie du budget" attendue, avant 49.3 ou ordonnances

Le gouvernement va présenter vendredi les changements qu'il propose d'appliquer au projet de budget 2026 avant de choisir la procédure pour le faire adopter, 49.3 ou ordonnances, a déclaré Amélie de Montchalin au lendemain de la suspension des débats à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Aujourd'hui le Premier ministre, les ministres vont mettre sur la table les choses que nous proposons, c'est-à-dire une nouvelle copie du budget", a déclaré la ministre des Comptes publics sur France 2.

Le gouvernement consultera ensuite les formations politiques "qui veulent avancer" avant de trancher d'ici mardi sur la procédure, soit une adoption sans vote via l'article 49.3 de la Constitution, soit des ordonnances budgétaires via l'article 47.

"A un moment donné, on se dit: est-ce que l'impasse continue ou on arrête ?", a justifié Amélie de Montchalin en qualifiant les députés LFI (La France insoumise) et RN (Rassemblement national), comme le Premier ministre avant elle, de "saboteurs" du débat budgétaire.

L'article 49.3, qui devrait être utilisé à trois reprises (sur la partie recettes, la partie dépenses et l'ensemble du texte), a la préférence du Parti socialiste (PS).

Dans une tribune transmise à la chaîne LCP, le député socialiste de l'Eure Philippe Brun a prévenu qu'il censurerait "sans aucune hésitation" tout gouvernement qui "céderait à la tentation" de recourir aux ordonnances budgétaires, autorisé dans le cas où le Parlement ne s'est pas prononcé au bout de soixante-dix jours, qu'il compare au coup d'Etat du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte et à une "forfaiture démocratique".

"A un an de la prochaine élection présidentielle qui pourrait pour la première fois permettre l'accession au pouvoir de l'extrême droite, c'est donner aux ennemis de la République l'outil dont ils rêvent pour exercer le pouvoir sans aucune contrainte", ajoute Philippe Brun.

