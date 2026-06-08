 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Réseau pédocriminel et viols sur mineures: quatre hommes jugés à Orléans
information fournie par AFP 08/06/2026 à 12:02

Réseau pédocriminel et viols sur mineures: quatre hommes jugés à Orléans ( AFP / Damien MEYER )

Réseau pédocriminel et viols sur mineures: quatre hommes jugés à Orléans ( AFP / Damien MEYER )

Cent vingt victimes et 930.000 fichiers pédopornographiques: le procès de quatre hommes soupçonnés d'avoir appartenu à un réseau pédocriminel en ligne s'est ouvert lundi devant la cour criminelle du Loiret et certains des accusés sont aussi poursuivis pour des viols sur mineures.

A l'ouverture de l'audience, trois des quatre accusés ont présenté leurs excuses aux familles des victimes. Le quatrième, qui comparaît libre, a dit qu'il reconnaissait les faits.

L'enquête, initiée en 2022 après une infiltration des gendarmes sur les réseaux sociaux, a permis de démanteler plusieurs groupes utilisant des messageries chiffrées comme ICQ, Snapchat ou Telegram pour échanger des contenus pédopornographiques et entrer en contact avec des mineures.

Les investigations ont conduit à l'arrestation de six personnes entre avril et novembre 2023.

Quatre hommes, âgés de 37 à 64 ans, sont renvoyés devant la cour criminelle du Loiret, à Orléans. Ils sont notamment suspectés d'avoir utilisé de faux profils pour approcher leurs victimes, ainsi que de consultation, détention et diffusion d'images pédopornographiques.

Deux d'entre eux comparaissent également pour des viols commis sur des mineures de moins de quinze ans.

L'un des mis en cause a reconnu lors d'une de ses auditions être "un chasseur, un prédateur", selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

Les gendarmes de la section de recherches d'Orléans ont mis en évidence un fonctionnement en réseau, sans hiérarchie formelle, mais structuré autour d'administrateurs de groupes et d'utilisateurs actifs partageant massivement des fichiers.

Au cœur de leur mode opératoire, bien rodé, le grooming, pratique consistant à mettre en confiance des jeunes victimes afin d'obtenir, sous une apparence de consentement, des images ou vidéos à caractère sexuel.

Les perquisitions ont permis la découverte de plus de 930.000 fichiers pédopornographiques, y compris des photos et vidéos.

Au total, 120 victimes ont été détectées, dont 21 Françaises identifiées, âgées de 3 à 15 ans et toutes entendues, a précisé la gendarmerie du Loiret à l'AFP.

"J'attends de voir lors de l'audience comment les accusés vont réagir face à leurs agissements", a déclaré Me Elena Campario, qui représente une jeune victime et ses parents.

La fillette a été agressée et violée à de multiples reprises par un homme aujourd'hui âgé de 64 ans.

Parmi les six hommes interpellés, l'un s'est suicidé en détention provisoire. Un autre, arrêté en Belgique en novembre 2023 en état de récidive, a été condamné début 2025 à une peine de dix ans de prison.

Le procès s'ouvrant en pleine affaire Lyhanna, la défense s'est inquiétée de possibles répercussions. "Il y a toujours une appréhension quand un fait divers vient impacter une audience pénale. Je pense que le contexte risque d'influencer les débats", a dit Pierre-Alexandre Narcy, avocat d'un des accusés.

Du côté des parties civiles, on espère au contraire que cela donnera "plus d'ampleur" au procès orléanais.

Verdict attendu vendredi.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien patron de Zadig&Voltaire, Rémy Baume, va prendre la direction des grands magasins Le Printemps ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Grands magasins: Rémy Baume nommé à la tête du Printemps
    information fournie par AFP 08.06.2026 12:41 

    L'ancien patron de Zadig&Voltaire, Rémy Baume, va prendre la direction des grands magasins Le Printemps, près de neuf mois après le départ de leur président Jean-Marc Bellaiche, a annoncé lundi le conseil de supervision du groupe, en pleine restructuration.

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : La consolidation peut se poursuivre
    BAINS MER MONACO : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank