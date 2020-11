Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Un hommage national sera rendu au résistant Daniel Cordier Reuters • 20/11/2020 à 18:35









FRANCE: UN HOMMAGE NATIONAL SERA RENDU AU RÉSISTANT DANIEL CORDIER PARIS (Reuters) - Un hommage national sera rendu au résistant Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin durant la Seconde Guerre mondiale, mort ce vendredi à l'âge de 100 ans, a annoncé Emmanuel Macron. "Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France. Nous leur devons notre liberté et notre honneur. Nous lui rendrons un hommage national", a écrit le président de la République sur Twitter. Entré dès 1940 dans la Résistance, Daniel Cordier était l'un des deux derniers Compagnons de la Libération encore en vie. Le seul Compagnon survivant désormais est Hubert Germain, lui aussi âgé de 100 ans. Après la guerre, Daniel Cordier devint marchand d'art puis biographe de Jean Moulin pour défendre la mémoire du chef du Conseil national de la Résistance. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

