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France-Un élève ouvre le feu dans un collège d'Aubagne, le proviseur et une enseignante blessés
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:00

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(Actualisé avec témoins, source policière)

Un élève de 14 ans a ouvert le feu lundi matin dans l'enceinte de son établissement, le collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), blessant le principal et une enseignante, ont rapporté des témoins à Reuters.

L'adolescent, élève en troisième, a été interpellé.

Il est entré vers 09h00 dans le collège avec un fusil possiblement dissimulé dans un étui à guitare, ont précisé les témoins.

Il aurait tiré une première fois sur une personne dans un couloir de l'établissement avant que le principal et une enseignante n'arrivent et soient visés à leur tour, dit-on de mêmes sources.

Un conseiller principal d'éducation (CPE) aurait ensuite maîtrisé l'adolescent et pris l'arme avant l'arrivée des forces de l'ordre, a indiqué sur BFMTV Eddy Sid, porte-parole du syndicat unité SGP Police-FO.

"Il aurait tiré à maintes reprises, (...) il a déambulé dans l'établissement", a-t-il dit, précisant que son geste n'était pas lié au mouvement de contestation lycéen en cours. Le collège Joseph-Lakanal n'est pas l'objet d'un blocage.

"Cet acte inadmissible témoigne une nouvelle fois du développement d'une violence débridée dans notre société, contre laquelle nous devons tous nous mobiliser. Dans les mots comme dans les faits", a réagi sur X le ministre de l'Education nationale.

Edouard Geffray, qui était attendu lundi après-midi dans l'académie de Lille dans le cadre de ses déplacements liés au mouvement des lycéens et étudiants, a annoncé se rendre sur place avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la ministre déléguée à l'Enseignement et à la Formation professionnels, Sabrina Agresti-Roubache.

(Nicolas Delame et Sophie Louet, avec Marc Leras à Aubagne, édité par Benoit Van Overstraeten)

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