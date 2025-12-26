 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Trois femmes agressées au couteau dans le métro parisien, un homme arrêté
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 20:10

Un homme soupçonné d'avoir agressé au couteau trois femmes sur la ligne 3 du métro parisien vendredi après-midi a été interpellé, a annoncé le parquet de Paris.

Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé, a précisé le parquet.

Le suspect, connu des services de police pour divers faits dont des faits d'atteinte aux biens, a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance et interpellé en fin d'après-midi grâce à la géolocalisation de son téléphone portable dans le Val-d'Oise.

Les services de la sûreté régionale des transports (SRT) ont été saisis d'une enquête ouverte des chefs de tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme.

Selon RMC, qui cite des sources policières, la piste d'un "trouble mental" est privilégiée.

(Rédigé par Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 20:30

    Connu bien sur, comme d'hab.....trouble mental.....bien sur! ça allège les stats!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank