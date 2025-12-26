France-Trois femmes agressées au couteau dans le métro parisien, un homme arrêté

Un homme soupçonné d'avoir agressé au couteau trois femmes sur la ligne 3 du métro parisien vendredi après-midi a été interpellé, a annoncé le parquet de Paris.

Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé, a précisé le parquet.

Le suspect, connu des services de police pour divers faits dont des faits d'atteinte aux biens, a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance et interpellé en fin d'après-midi grâce à la géolocalisation de son téléphone portable dans le Val-d'Oise.

Les services de la sûreté régionale des transports (SRT) ont été saisis d'une enquête ouverte des chefs de tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme.

Selon RMC, qui cite des sources policières, la piste d'un "trouble mental" est privilégiée.

(Rédigé par Zhifan Liu)