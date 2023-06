« France Travail ne permettra pas d’atteindre le plein-emploi »

Naissance de France Travail, refonte de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, avec un contrat d'engagement, qui pourra prévoir entre 15 et 20 heures d'activité, et des sanctions facilitées… Le gouvernement a présenté ce mercredi 7 juin son projet de loi plein-emploi. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), décrypte pour Le Point les mesures contenues dans cette nouvelle réforme.

Le Point : Le projet de loi plein-emploi vise à simplifier le service public de l'emploi en créant le réseau France Travail, qui devrait permettre aux différents organismes de mieux se coordonner. Vraie avancée ou nouvelle usine à gaz ?

Éric Heyer : Pour le moment, il est compliqué d'évaluer la pertinence de ce nouveau dispositif. Essayer de simplifier et de rationaliser le parcours du chômeur est a priori une bonne idée. Mais parfois, en tentant de simplifier, on rajoute de la complexité… Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas cette mesure qui va nous permettre d'atteindre le plein-emploi.

L'économie française à l'arrêt

L'accompagnement des bénéficiaires du RSA est également rénové. Fallait-il s'attaquer à ce sujet ?

Il faut d'abord battre en brèche une idée qui peut se glisser derrière ces discours : non, on ne

... Source LePoint.fr