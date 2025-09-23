 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France Télévisions est dans "une situation financière critique", selon la Cour des comptes
information fournie par AFP 23/09/2025 à 09:52

Le groupe public France Télévisions est dans "une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées", avertit la Cour des comptes ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le groupe public France Télévisions est dans "une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées", avertit la Cour des comptes dans un rapport publié mardi.

"La dynamique des charges de personnel et de fonctionnement ainsi que le poids des investissements nécessaires notamment dans le numérique rendent aujourd'hui inéluctables" des changements dans le groupe présidé par Delphine Ernotte Cunci, juge la Cour, dix ans après un précédent contrôle.

Elle ne pointe pas de responsable direct de la situation mais demande que l'Etat fixe à l'entreprise "une trajectoire financière réaliste", après des "orientations contradictoires" en 2023 et 2024.

L'institution présidée par Pierre Moscovici préconise également que le grand accord social s'appliquant à l'entreprise soit renégocié "dans les meilleurs délais" - ce qui est prévu.

France Télévisions comprend les chaînes France 2, France 3 et ses 24 antennes régionales, France 4, France 5, franceinfo et le réseau Outre-mer La Première. La Cour des comptes se félicite de la "place de premier plan" de France Télé "dans les audiences tant linéaires que numériques".

Elle suggère d'accroître les synergies entre France 3 et le réseau Ici des ex-radios France Bleu, sans attendre que se concrétise le projet de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public sous une holding commune, porté par la ministre de la Culture sortante Rachida Dati.

Dans un courrier à la Cour consulté par l'AFP, Mme Ernotte Cunci indique en retour que "France Télévisions souscrit à l'ensemble des recommandations formulées" et "travaille déjà à leur mise en œuvre".

La dotation publique annuelle à France Télé s'élève à quelque 2,5 milliards d'euros, et le groupe compte quelque 9.000 salariés (équivalent temps plein).

L'adoption d'un budget 2025 en déficit de 40 millions d'euros "confirme l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la première entreprise de l'audiovisuel public", malgré des réformes depuis une décennie ayant "permis de dégager des marges de manoeuvre significatives", insistent les Sages de la rue Cambon.

Delphine Ernotte Cunci, le régulateur Arcom et d'autres acteurs de l'audiovisuel se sont alarmés vendredi depuis La Rochelle des coupes budgétaires envisagées par l'État pour 2026, faisant peser selon eux "un risque très fort" sur toute la filière.

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, le 16 septembre 2022 à La Rochelle ( AFP / XAVIER LEOTY )

Le contexte est très tendu pour France Télévisions et plus largement l'audiovisuel public, que le Rassemblement national veut privatiser.

Les critiques ont redoublé dans le sillage de l'affaire Legrand-Cohen, deux journalistes du service public accusés de connivence avec le Parti socialiste.

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a réclamé samedi le départ de Delphine Ernotte Cunci, "une militante très marquée à gauche" selon elle.

La patronne de France Télé, en fonction depuis 2015, a qualifié la semaine dernière CNews de "chaîne d'extrême droite".

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, le 16 septembre 2022 à La Rochelle ( AFP / XAVIER LEOTY )

Budget France

Budget France
L'offre BoursoBank