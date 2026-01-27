information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 09:15

France: Stabilité de la confiance des ménages en janvier

Une femme dans un magasin à Agen

La confiance des ménages ‍en France est restée stable en janvier, comme ‌attendu, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi ​par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise ⁠cette confiance ressort à 90 en janvier ⁠comme ‍en décembre (non révisé), ⁠ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters ​tablaient en moyenne sur un indice à 90 ⁠en janvier.

"En janvier ​2026, la part des ​ménages estimant ​qu'il est opportun d’épargner ​diminue ⁠nettement. Le solde d’opinion correspondant perd quatre points mais reste bien au-dessus ‌de sa moyenne de longue période", souligne l'Insee dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ‌Blandine Hénault)