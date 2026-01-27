France: Stabilité de la confiance des ménages en janvier

Une femme dans un magasin à Agen
La confiance des ménages en France est restée stable en janvier, comme attendu, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.
L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 90 en janvier comme en décembre (non révisé), ont révélé les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un indice à 90 en janvier.
"En janvier 2026, la part des ménages estimant qu'il est opportun d’épargner diminue nettement. Le solde d’opinion correspondant perd quatre points mais reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période", souligne l'Insee dans un communiqué.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)
