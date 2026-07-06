France-Rejet d'une motion de censure dénonçant la gestion de la canicule par le gouvernement

L'assemblée nationale a rejeté lundi une motion de censure des Écologistes, soutenus par La France insoumise, destinée à dénoncer ce que ses auteurs considèrent comme une mauvaise gestion des épisodes de canicule par le gouvernement de Sébastien Lecornu.

Le texte signé par 58 députés - 32 écologistes, 25 Insoumis et un socialiste - a recueilli 132 voix, loin des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement.

Selon un premier bilan des autorités, la canicule de la fin juin qui a vu les températures grimper au-delà des 40°C a fait au moins un millier de morts dans le pays.

"Les conséquences sociales et sanitaires de cet événement extrême sont le résultat d'années de renoncements de la part des pouvoirs publics", peut-on lire dans la motion de censure, première du genre dédiée au changement climatique.

Le texte n'avait guère de chance d'être adopté dans la mesure où le Rassemblement national (RN), plus grand groupe d'opposition, ne le soutenait pas, de même que la plupart des socialistes, à l'exception notable du premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Dans son intervention au Palais-Bourbon, le Premier ministre a rappelé les mesures prises par le gouvernement et dénoncé une démarche électoraliste de la part de l'opposition, à neuf mois de l'élection présidentielle.

"Il n'est pas trop tard pour accélérer l'adaptation de la France. Il n'est pas trop tard pour mieux protéger les personnes isolées et les territoires les plus vulnérables", a dit Sébastien Lecornu. "Une motion de censure n'est ni un communiqué de presse ni un instrument de campagne électorale. C'est un acte grave".

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)