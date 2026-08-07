France: réduction du déficit commercial en juin, liée entre autres à la baisse des prix du pétrole

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le déficit commercial de la France s'est réduit de 1,9 milliard d'euros en juin, annoncent vendredi les Douanes, pour s'établir à 5,8 milliards d'euros, une amélioration en partie liée à la baisse des prix du pétrole.

Les exportations ont augmenté de 1,3 milliard d'euros et les importations ont baissé de 0,5 milliard d'euros.

Sur les douze mois achevés en juin, le déficit commercial atteint 59,8 milliards d'euros. Il était de 65,4 milliards d'euros sur l'année 2025 et de 78,4 milliards d'euros en 2024.

Au 2e trimestre 2026, le déficit commercial s'est détérioré de 4,6 milliards d'euros par rapport au premier, à 19,2 milliards d'euros.

Cette aggravation résulte d’une hausse des importations (+5,5%) non compensée par la hausse des exportations (+3,1%).

En juin, les exportations ont été tirées par celles des produits de matériels de transport, particulièrement les produits de l'industrie aéronautique et spatiale (+0,4 milliard d'euros). Les exportations de produits énergétiques augmentent également (+0,3 milliard), ainsi que celles d'équipements mécaniques, électroniques et informatiques (+0,2 milliard) et "d'autres produits industriels" (+0,2 milliard).

Les livraisons de produits pharmaceutiques ont en revanche baissé de 0,3 milliard.

Du côté des importations, la baisse de 0,6 milliard d'euros de celles de matériels de transport compense la hausse dans les mêmes proportions des achats d'équipement mécaniques, électroniques et informatiques, qui augmentent pour le cinquième mois consécutif.

Les importations de produits énergétiques font la différence, en diminuant de 0,5 milliard d'euros, dans un contexte de repli des prix suscité par l'espoir d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis.

Par zone géographique, les exportations augmentent vers toutes les régions sauf l'UE.

La hausse des importations concerne particulièrement l'Asie, et notamment le matériel informatique importé de Taiwan.

Dressant le bilan de la mise en place de droits de douane supplémentaires par les Etats-Unis en 2025, les Douanes observent que les exportations de la France vers les Etats-Unis "ont globalement subi une baisse moins importante que celles de ses principaux partenaires européens".

Malgré tout, si l'on exclut "les ventes dynamiques de l'aéronautique", exemptées de ces droits de douane supplémentaires, elles "ont connu une baisse de 7% entre le 2e trimestre 2025 et le 2e trimestre 2026", qui s'ajoute à une précédente baisse de 7% entre le 2e trimestre 2024 et le 2e trimestre 2025.

Par ailleurs, le déficit des transactions courantes, qui intègre la balance des biens, celle des services et des revenus, a atteint 1,4 milliard d'euros en juin, après 1,2 milliard en mai, selon la Banque de France.

Le déficit des échanges de biens a diminué à 5,3 milliards d'euros, après 6,3 milliards en mai, pour l'essentiel en raison d'une moindre dégradation de la facture énergétique (-3,8 milliards d'euros en juin après -4,6 milliards en mai). Le surplus des échanges de services diminue également à 5,2 milliards d'euros (après 6,3 milliards en mai).

En cumul sur 12 mois, le déficit des transactions courantes s'établit à -6,5 milliards d'euros, contre -14,9 milliards un an auparavant.