France: rebond marqué des créations d'entreprises en mai, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le nombre de créations d'entreprises en France a fortement rebondi en mai par rapport à avril, tiré à la hausse par les immatriculations de micro-entrepreneurs et les créations d'entreprises individuelles, selon des données publiées par l'Insee vendredi.

En mai sur un an, le nombre total de créations d'entreprises a nettement rebondi (+10,7% après -6,8% le mois précédent), quel que soit le type d'entreprises et de secteurs d'activités, détaille l'Institut national de la statistique.

Ce sont ainsi 110.040 entreprises qui ont été créées le mois dernier, après 99.404 entreprises en avril.

Dans le détail, le rebond est soutenu par les créations d'entreprises individuelles, notamment les immatriculations de micro-entrepreneurs qui repartent nettement à la hausse (+13,6% après -8,3%), ainsi que les créations d'entreprises individuelles classiques (+9% après -5,3%), et dans une moindre mesure par les créations de société (+3,6% après -3,1%).

Ce rebond s'observe dans tous les secteurs d'activités, notamment dans celui du soutien au entreprises (+13,5% après -6,8%), mais aussi dans l'information et la communication (+25,3% après -3,6%) et dans les services aux ménages (+13,6%, après -10,3%).

Sur trois mois, le nombre d'entreprises créées croit fortement (+10,8% par rapport à la même période un an auparavant).

Le secteur des activités de soutien aux entreprises y contribue le plus nettement, et le nombre de créations d'entreprises augmente en particulier pour le "nettoyage courant des bâtiments", indique l'Insee.

Sur cette même période, c'est le secteur des transports et de l'entreposage qui a contribué le plus à la baisse des créations d'entreprises (-2.100 créations).

Sur les douze derniers mois, le nombre total d'entreprises créées a augmenté de 10%, soutenu par les immatriculations de micro-entrepreneurs (+12,4%) et par un dynamisme des créations de sociétés (+6,5%).