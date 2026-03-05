 Aller au contenu principal
France: rebond de la production industrielle en janvier grâce à l'aéronautique
information fournie par Boursorama avec AFP 05/03/2026 à 09:07

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production industrielle en France a rebondi en janvier, augmentant de 0,5% après avoir baissé d'autant en décembre, grâce à l'aéronautique, selon les chiffres publiés jeudi par l'Insee.

La production manufacturière, qui a augmenté de 0,6% en janvier, est "portée uniquement par la forte hausse de la fabrication de matériels de transport" (+9,9%) "et plus précisément dans la construction aéronautique et spatiale", a précisé l'institut statistique national dans un communiqué.

L'avionneur Airbus avait ainsi annoncé en février un objectif record de livraison de 870 avions commerciaux en 2026, après les 793 de 2025, en hausse de 4% par rapport à l'année précédente.

"À l'inverse, la production diminue dans toutes les autres branches" par rapport au mois précédent, a ajouté l'Insee.

C'est le cas dans l'agroalimentaire (-0,8%), les équipements électriques, électroniques et informatiques (-0,5%), ou encore les "autres produits" (qui incluent entre autres la métallurgie, la chimie, la pharmacie, -0,9%).

Prise sur les trois derniers mois (novembre-janvier), la production industrielle du pays est en hausse de 1,9% sur un an, là aussi aidée par la bonne conjoncture dans l'aéronautique.

"La production augmente très nettement dans la fabrication de matériels de transport (+11,9%). Elle augmente également, mais plus modérément, dans la fabrication d'autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.)" avec +0,9%, a souligné l'Insee.

Dans la construction, une catégorie prise à part, la production a baissé de 1,4% en janvier sur un mois, après +2,0% en décembre.

La production dans ce secteur (bâtiments, génie civil et construction spécialisée), sur les trois derniers mois en date, "est inférieure de 3,1% à celle des trois mêmes mois de l'année précédente", a indiqué l'Insee.

