France: rebond de la consommation des ménages en mars sur un mois, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les dépenses de consommation de biens des ménages en France rebondissent en mars sur un mois (+0,7%) après un net repli en février (-1,4%), a annoncé l'Insee jeudi.

La consommation des ménages en biens se replie toutefois sur le premier trimestre 2026 (-0,6% après +0,4% au quatrième trimestre 2025), en raison du net repli des dépenses en énergie du fait du gasoil, du gaz et de l'électricité (-2,3% après +0,5% au quatrième trimestre 2025).

Les dépenses en énergie des ménages sont quasiment stables en mars sur un mois (+0,1 % après -1,4 % en février). Dans le détail, la consommation en électricité "se redresse légèrement", mais celle en gasoil se replie, explique l'Institut national de la statistique.

Sur un mois, cette stabilité s'observe également pour les dépenses de consommation alimentaires des ménages (-0,1 % après -0,6 % en février). Mais sur l'ensemble du premier trimestre, la consommation alimentaire est en repli, nuance l'Insee, un recul qui s'explique notamment par une forte baisse des achats de tabac (-3,5% après -0,9%).

A l'exception du tabac, la consommation alimentaire augmente légèrement de 0,1% au premier trimestre 2026, précise l'Insee.

Le rebond des dépenses de consommation des ménages sur le mois se traduit dans la consommation en biens fabriqués qui repart à la hausse (+1,6% après -2,1% en février). Les dépenses de consommation en biens sont notamment portées par un rebond des dépenses en biens durables, ou en habillement et textile.

Sur le premier trimestre, la consommation en biens fabriqués est stable.

L'Insee note également que les achats de matériels de transport repartent nettement à la hausse, notamment les achats de voitures neuves (+3,7% après -1,9%), tandis que les biens d'équipement rebondissent en raison d'une forte augmentation des dépenses en équipements de communication.